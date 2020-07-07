Коронавірус в Україні: у МОЗ кажуть про "другий день стабілізації"

6 липня в Україні зафіксували 564 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19, але 21 хвора людина померла, а 490 пацієнтів одужали.

Джерело: міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу 7 липня

Пряма мова: "Другий день ми спостерігаємо таку стабілізацію ситуації".

Деталі: Найбільше нових випадків – знову у Львівській (144) і Закарпатській (83) областях, а також у Києві (63).

Госпіталізували в понеділок 197 хворих із коронавірусом.

Загалом станом на 9 ранку 7 липня в Україні 49 607 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1283 летальних, 22 193 пацієнти одужало.

З усіх хворих, які були зафіксовані, 3 569 – діти, 7 046 – медпрацівники (в останню добу коронавірус підтвердили у 19 дітей і 16 медпрацівників).

Загалом проведено 731 858 тестувань методом ПЛР. За попередню добу зробили 21 374 тестування. Із 9 343 методом ПЛР і 12 031 методом ІФА.