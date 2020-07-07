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Коронавірус в Україні: у МОЗ кажуть про "другий день стабілізації"

Вівторок, 7 липня 2020, 09:25
Коронавірус в Україні: у МОЗ кажуть про другий день стабілізації
МОЗ

6 липня в Україні зафіксували 564 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19, але 21 хвора людина померла, а 490 пацієнтів одужали.

Джерело: міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу 7 липня

Пряма мова голови МОЗ: "Другий день ми спостерігаємо таку стабілізацію ситуації".

Деталі: Найбільше нових випадків – знову у Львівській (144) і Закарпатській (83) областях, а також у Києві (63).

Госпіталізували в понеділок 197 хворих із коронавірусом.

 
ЦГЗ

Загалом станом на 9 ранку 7 липня в Україні 49 607 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1 283 летальних, 22 193 пацієнти одужало.

З усіх хворих, які були зафіксовані, 3 569 – діти, 7 046 – медпрацівники (в останню добу коронавірус підтвердили у 19 дітей і 16 медпрацівників).

 
РНБО

Проведено вже 731 858 тестувань методом ПЛР. За попередню добу зробили загалом 21 374 тестування, з них 9 343 методом ПЛР і 12 031 методом ІФА.

Нагадаємо: 5 липня в Україні виявили 543 нових випадки захворювання на COVID-19, 13 хворих померли, а 327 людей одужали.

У світі 6 липня зареєстрували 171 тисячу випадків захворювання на коронавірус, померли 3583 особи.

Динаміку поширення коронавірусної хвороби в Україні та світі можна побачити на інфографіці "Української правди". 

Читайте також: Українці живуть так, наче коронавірусу не існує. Чому COVID-19 – це все ще страшно

Історія коронавірусу в Україні: як прийшов та поширився країною

УП, доповнено

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусCovid-2019епідемія
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