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Раду та офіс Зеленського розсварив закон, який дозволить звільняти міністрів

Вівторок, 7 липня 2020, 11:02
ФОТО: ОФІС ПРЕЗИДЕНТА

Парламентарі скаржаться на те, що міністри ігнорують народних депутатів та засідання комітетів, а раптом щось, то біжать скаржитися в офіс президента Володимира Зеленського на Банкову.

Джерело: стаття УП "Шкідлива звичка. Чому Зеленський думає про розпуск Ради"

Пряма мова одного із "слуг": "Розумієте, зараз ми не можемо нічого зробити з конкретними міністрами. Ми можемо звільнити весь уряд, а до міністрів добратись не можемо. І вони просто на нас забили. Не відповідають на дзвінки, не приходять на комітети – просто ігнорують. А коли щось, то біжать на Банкову скаржитись".

Деталі: Про це УП розповів один із нардепів "СН", причетний до ідеї інтерпеляції. Якщо Рада проголосує за законопроєкт щодо інтерпеляції, то за рішенням профільного комітету зможе викликати на звіт окремого міністра і простим голосуванням у 226 голосів звільняти його.

Серед близько ста ініціаторів цього законопроекту є прізвища голови ВРУ Дмитра Разумкова, голови фракції "СН" Давида Арахамії, депутатів "Слуги народу" Юрія Арістова, Олександра Корнієнка, Михайла Радуцького, Микити Потураєва, Дмитра Наталухи, Андрія Мотовиловця та інших. 

Відзначається, що відповідна ініціатива дещо роздратувала Банкову.

Пряма мова співрозмовника в "Слузі народу": "Єрмак дзвонив керівникам фракції і комітетів, щоб парламент цей законопроект не розглядав, бо він типу "дуже шкідливий". Ясно, що для Банкової шкідливий".

Попри прохання з ОПУ законопроєкт уже розглянули кілька комітетів. 

Українська правда
Теми: ЗеленськийВерховна РадаКабінет міністрівОфіс президентаАндрій Єрмак


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