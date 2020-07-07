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Розвідка: На Донбасі 8 окупантів убито, одного поранено, знищено 2 САУ

Вівторок, 7 липня 2020, 11:27

Командування Операції об’єднаних сил заявляє, що 6 липня Об’єднані сили на Донбасі відповіли на обстріл бойовиків – і знищили бліндаж, ліквідували вісьмох окупантів, ще  одного поранили.

Джерело: командування ООС із посиланням на дані розвідників

Дослівно: "Російські окупанти несуть суттєві втрати. Вчора під час обстрілу позицій захисників України дії ворога несли загрозу життю та здоров’ю наших воїнів. У відповідь незаконним збройним формуванням Російської Федерації військовослужбовці Об’єднаних сил відкрили вогонь із дозволеного Мінськими домовленостями озброєння.

За даними нашої розвідки, після придушення ворожої активності вісім окупантів загинули, одного поранено.

Також завдяки вмілим і рішучим діям наших воїнів було знищено один бліндаж та дві самохідні артилерійські установки загарбників, які знаходилися на вогневих позиціях противника із суттєвим порушенням лінії відведення згідно з Меморандумом та Комплексом заходів з виконання Мінських домовленостей.

Агресія супротивника була подавлена, моральний дух зломлений – в підрозділах окупаційних військ РФ морально-психологічний стан різко погіршився. Після навіяння на них страху, окупанти почуваються розгубленими".

Деталі: Командування ООС не уточнює, про бій на якому напрямку чи біля якого населеного  пункту  йдеться.

Раніше штаб повідомляв, що 6 липня проросійські бойовики 7 разів відкривали вогонь: зокрема, двічі поблизу Новгородського (з артилерійських систем калібру 122 мм та зі 120-мм мінометів), на підступах до Зайцевого й Південного, неподалік від Верхньоторецького, Хутора Вільний, Старогнатівки (з мінометів чи гранатометів). Один український воїн отримав бойове травмування цього дня.

Теми: ДонбасООСрозвідка


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