На Донбасі ворог поранив чотирьох українських воїнів

Від початку доби збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню: четверо українських військових отримали поранення.

Джерело: вечірнє зведення штабу ООС

Дослівно: "За поточну добу внаслідок ворожих обстрілів четверо військовослужбовців Об’єднаних сил отримали поранення. Їх оперативно доставлено до лікувального закладу та надано невідкладну допомогу лікарів. Стан здоров’я кожного українського захисника задовільний".

Деталі: У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", ворог на світанку застосував заборонені Мінськими домовленостями зразки озброєння на підступах до Новотошківського. На цій ділянці фронту противник більше ніж півтори години здійснював обстріли наших позицій з артилерійських систем калібру 122 мм, 120-ти та 82-х мм мінометів, озброєння БМП і великокаліберних кулеметів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", загарбники з гранатометів різних систем та стрілецької зброї провокували українських захисників біля Старогнатівки і Водяного. Неподалік Богданівки окупанти вели вогонь з протитанкового ракетного комплексу, а поблизу Авдіївки двічі задіяли гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.

Зазначається, що підрозділи Об’єднаних сил рішуче відповіли на усі вогневі провокації противника, змусивши агресора повернутись до дотримання режиму "тиші".

За даними штабу ООС, на ділянках розведення №1, №2 та №3 режим "Тиша" дотримувався.

Що передувало: У денному зведенні станом на 12-ту годину про санітарні втрати Об’єднаних сил не повідомлялося.