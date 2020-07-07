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Підрив авто "Укрпошти": в МВС назвали прикмети машини підозрюваних

Вівторок, 7 липня 2020, 18:21
Підрив авто Укрпошти: в МВС назвали прикмети машини підозрюваних

Поліція встановлює очевидців нападу на автомобіль "Укрпошти" у Лубенському районі Полтавської області.

Джерело: МВС

Дослівно: "За останньою інформацією підозрювані у розбійному нападі на "Газель", що належить оператору поштового зв’язку "Укрпошта", пересуваються на автомобілі "ВАЗ 2108" світло бежевого кольору.

Особлива прикмета ВАЗу – праве переднє крило чорного кольору. Останні дві цифри державного номерного знаку авто – ймовірно 59 (або 58), останні букви – СК".

Деталі: Правоохоронці попереджають, що злочинці озброєні та небезпечні. Свідків просять дзвонити в поліцію і в жодному разі не намагатися затримати їх самостійно.

Що передувало: 7 липня, близько 10-ї години, поблизу с. Тишки Лубенського району невідомі підірвали автомобіль "Газель" компанії "Укрпошта", заволоділи грошима в сумі понад два з половиною мільйони гривень і зброєю охоронця. Двоє осіб, що перебували в автомобілі, отримали тілесні ушкодження.

Українська правда

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Теми: Полтавська областьполіціякримінал
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