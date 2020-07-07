Шарій має віллу за мільйон євро в Іспанії - "Слідство.Info"

Блогер та віднедавна політик Анатолій Шарій близько року володіє віллою вартістю близько мільйона євро у мальовничому каталонському містечку Рода-де-Бара.

Джерело: розслідування "Слідство.Інфо"

Деталі: За даними видання, у серпні 2019 року Шарій став власником будинку площею 230 квадратних метрів на березі моря в Іспанії. Як свдчить іспанський майновий реєстр будинок складається з основного житлового поверху на 161 кв.м та підвального приміщення на 69 кв.м. Навколо будинку є сад площею у 5,2 сотки. Також у документах вказано, що одразу за земельною ділянкою – пляж.

З появою українського власника вілла та територія довкола неї помітно змінилися. Актуальні фотографії будинку, які є в розпорядженні журналістів, показують, що замість декоративної огорожі з кущів нові власники звели майже двометровий паркан.

Також на огорожі можна побачити попереджувальні знаки про охорону та відеоспостереження, а вікна з боку вулиці тепер заґратовано – навіть на другому поверсі.

Із іспанського документу незрозуміло, як саме Шарій став власником вілли: купив чи отримав на якихось інших умовах. Також не вказано ціну об’єкта.

Місцеві сайти нерухомості пропонують схожі за розміром та розташуванням будинки у Рода-де-Барі за ціною в кілька сотень тисяч євро. Щоправда, будинків на першій лінії у відкритому продажі немає. Найближча зі знайдених до моря вілла (у оголошенні вказано, що до моря від неї 70 метрів) — втім, із більшими будинком та садом — коштує 950 тисяч євро.

Ще один будинок подібного розміру зі схожим на вигляд басейном, однак трохи більшим садом та подалі від моря, продають за 1.000.000 євро.

Зазначається, що "Слідство.Інфо" звернулося по коментар до блогера та політика Анатолія Шарія. Однак на момент виходу матеріалу відповіді не отримало.

Довідково: Анатолій Шарій — колишній журналіст, який втік з України у 2012 році та отримав політичний притулок у Литві. Згодом почав вести політичний блог на каналі YouTube, який на сьогодні налічує понад 2 мільйони підписників.

Риторику Шарія часто називають проросійською та прокремлівською, за що він ображається та навіть подає до суду. Щоправда, за даними партнера Youtube — сервісу Tubular, за підсумками весни близько 40% YouTube-аудиторії Шарія — з Росії.

Влітку 2019 року Шарій, перебуваючи за кордоном, оголосив про створення політичної партії та назвав її "Партія Шарія". Нова структура вирішила одразу позмагатися за місця у Верховній Раді. Центральна виборча комісія спочатку зареєструвала Шарія кандидатом у депутати, однак потім скасувала реєстрацію, оскільки він не проживає в Україні з 2012 року.

Чоловік ретельно приховує місце свого перебування, посилаючись на питання безпеки. Із фотографій у соцмережах можна зрозуміти, що Шарій та його дружина Ольга мешкають десь у Європі. Останнім часом на сторінках у соцмережах подружжя все частіше з’являються краєвиди південних країн. Пейзажі там часто подібні до Коста-Дорада.

Наразі прихильники блогера-втікача готуються до місцевих виборів, які відбудуться восени. Рейтинги партії, особливо на півдні та сході країни, відчутно зростають.

Водночас до фінансування Партії Шарія багато запитань. Сам блогер та його дружина під час торішньої парламентської кампанії декларацій щодо своїх статків не подали. Про способи заробітку політиків невідомо.