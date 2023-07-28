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Справу Шарія про співпрацю з ФСБ Росії передали до суду

П'ятниця, 28 липня 2023, 12:02
Справу Шарія про співпрацю з ФСБ Росії передали до суду
Анатолій Шарій і Антон Шевцов, колаж із фото прокуратури

Проросійського блогера Анатолія Шарія та колишнього керівника поліції Вінницької області Антона Шевцова судитимуть заочно за звинуваченням у державній зраді через співпрацю з Федеральною службою безпеки Росії.

Джерело: Вінницька обласна прокуратура, яка не називає імен фігурантів, і Офіс генерального прокурора

Деталі: Прокурори Вінницької обласної прокуратури скерували до суду звинувачувальний акт стосовно українського блогера та колишнього очільника Головного управління Національної поліції у Вінницькій області. Їм інкриміновано державну зраду, вчинену за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 111 КК України).

Обидва фігуранти перебувають на свободі: блогер – в Іспанії, колишній поліцейський – ймовірно, в окупованому Росією Криму.

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Слідство встановило, що обвинувачені здійснювали "підривну діяльність проти України на виконання завдань ФСБ РФ". 

За даними слідства, колишній правоохоронець з 2018 року, перебуваючи в тимчасово окупованому Криму, співпрацював зі співробітником російської спецслужби. Він надавав куратору інформацію про українських політиків, керівників підприємств паливно-енергетичної галузі, власників інтернет-ресурсів, які могли бути використані проти України. Для цього чоловік користувався особистими зв’язками та відомостями з попередніх місць роботи.

Інший обвинувачений – керівник забороненої в Україні проросійської політичної партії та власник однойменного Youtube-каналу. Із 2019 року він фактично проживає на території Королівства Іспанія. Звідти організовує піар-акції проросійської спрямованості, створює й поширює політично заангажовані тенденційні сюжети антиукраїнського змісту, зазначає прокуратура.

ВІДЕО ДНЯ

Колишній керівник обласної поліції залучив до співпраці з ФСБ РФ проросійського блогера. 

Дослівно прокуратура: "Блогер, достовірно знаючи, що діяльність "напарника" курується представниками спецслужб рф з метою завдання шкоди суверенітетові, державній та інформаційній безпеці України, погодився на створення політично заангажованих тенденційних сюжетів антиукраїнського змісту.

Так, у травні 2022 року блогер за матеріалами, наданими експоліцейським, виготовив відеоматеріал "Враги народа" из ВСУ?", наповнений кремлівськими наративами, та розповсюдив в інтернет-мережі через свій youtube-канал. Про виконану роботу обвинувачені прозвітували куратору у ФСБ РФ". 

Деталі: Обом обвинуваченим судом обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою та надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia).

За вказаний злочин передбачено покарання у виді 15 років або довічного позбавлення волі з конфіскацію майна.

Спеціальне досудове розслідування здійснювали слідчі Управління СБУ у Вінницькій області.

Передісторія:

Теми: Шарійпрокуратура
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