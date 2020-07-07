Пожежа на Луганщині: зросла кількість загиблих, до гасіння залучили ЗСУ, Нацгвардію та авіацію

До гасіння лісової пожежі на території Новоайдарського району Луганської області були залучені авіація, підрозділи Національної гвардії та Збройних сил України.

Джерело: ДСНС; пресслужба Офісу президента; міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, якого цитує МВС

Деталі: Рятувальники повідомили про п’ятого загиблого, кількість шпиталізованих незмінна – 9 людей.

Тим часом президент Володимир Зеленський провів термінову нараду щодо ліквідації лісової пожежі на території Новоайдарського району Луганської області. У ній взяли участь Аваков, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, керівник ОПУ Андрій Єрмак та його заступник Кирило Тимошенко, а також голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін.

Під час зустрічі стало відомо, що до гасіння пожежі були залучені підрозділи Національної гвардії та Збройних сил України. Крім того, до місць займання направлені додаткові сили ДСНС з Харківської, Донецької, Дніпропетровської та Полтавської областей. До гасіння залучено близько 360 осіб та 85 одиниць техніки.

Пряма мова Авакова: "Щойно з Краматорська вилетіло 2 пожежні літаки АН-32П ДСНС України. Працює оперативний штаб. Ситуація контрольована. Робимо усе, аби зберегти життя людей".

Передісторія: 6 липня о 13 год. 21 хв. поблизу села Осколонівка Новоайдарського району на території Боровського та Охтирського лісництва виникла лісова пожежа на площі близько 50 гектарів, з них верхова 20 га. О 8 год. 11 хв. 7 липня пожежу локалізували, водночас у зв’язку з поривчастим вітром (до 25 м/с) та високою температурою повітря (+ 38) вогонь поширився на село Смолянинове Новоайдарського району.

Також вогнеборці ліквідовують пожежу поблизу с. Капітанове Новоайдарського району на території Капітанівського лісництва, площа якої (верхова) складає близько 40 га.

Повідомлялося, що попередньо загинуло четверо та постраждали дев'ятеро людей.