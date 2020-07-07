Пожежа на Луганщині: зросла кількість загиблих, до гасіння залучили ЗСУ, Нацгвардію та авіацію

До гасіння лісової пожежі на території Новоайдарського району Луганської області були залучені авіація, підрозділи Національної гвардії та Збройних сил України. За попередніми даними, загинуло 6 осіб.

Джерело: ДСНС; пресслужба Офісу президента; міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, якого цитує МВС

Деталі: Рятувальники повідомили про п’ятого загиблого, кількість шпиталізованих незмінна – 9 людей.

За словами Авакова, кількість загиблих попередньо зросла до 6 осіб.

Тим часом президент Володимир Зеленський провів термінову нараду щодо ліквідації лісової пожежі на території Новоайдарського району Луганської області. У ній взяли участь Аваков, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, керівник ОПУ Андрій Єрмак та його заступник Кирило Тимошенко, а також голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін.

Під час зустрічі стало відомо, що до гасіння пожежі були залучені підрозділи Національної гвардії та Збройних сил України. Крім того, до місць займання направлені додаткові сили ДСНС з Харківської, Донецької, Дніпропетровської та Полтавської областей. До гасіння залучено близько 360 осіб та 85 одиниць техніки.

Пряма мова Авакова: "Щойно з Краматорська вилетіло 2 пожежні літаки АН-32П ДСНС України. Працює оперативний штаб. Ситуація контрольована. Робимо усе, аби зберегти життя людей".

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