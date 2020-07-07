Зеленський вивів Україну з іще однієї угоди СНД
Вівторок, 7 липня 2020, 23:02
Президент Володимир Зеленський підписав указ про вихід України з угоди про створення Ради керівників підрозділів фінансової розвідки держав - учасниць СНД.
Джерело: указ Зеленського
Дослівно: "Відповідно до пункту 3 частини першої статті 106 Конституції України, керуючись статтею 54 Віденської конвенції про право міжнародних договорів та статтею 8 Угоди про створення Ради керівників підрозділів фінансової розвідки держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав, постановляю:
Вийти з Угоди про створення Ради керівників підрозділів фінансової розвідки держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав, учиненої 5 грудня 2012 року в Ашгабаті".
Деталі: Він також доручив МЗС повідомити Виконавчий комітет СНД про вихід України з угоди.
Нагадаємо:
- Україна з 2014 року взяла курс на вихід з СНД і тоді ж перестала платити внески.
- 6 грудня 2018 року Верховна Рада ухвалила проект закону про припинення дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство з Росією з 1 квітня 2019 року.
- 10 грудня 2018 року його підписав п’ятий президент Петро Порошенко.
- Договір про дружбу, співпрацю й партнерство між Україною та РФ було підписано в травні 1997 року, він набув чинності 1 квітня 1999 року строком на 10 років, з автоматичним продовженням на наступні десятирічні періоди за відсутності заперечень сторін.
Українська правда