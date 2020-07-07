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Зеленський вивів Україну з іще однієї угоди СНД

Вівторок, 7 липня 2020, 23:02
Зеленський вивів Україну з іще однієї угоди СНД

Президент Володимир Зеленський підписав указ про вихід України з угоди про створення Ради керівників підрозділів фінансової розвідки держав - учасниць СНД.

Джерело: указ Зеленського

Дослівно: "Відповідно до пункту 3 частини першої статті 106 Конституції України, керуючись статтею 54 Віденської конвенції про право міжнародних договорів та статтею 8 Угоди про створення Ради керівників підрозділів фінансової розвідки держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав, постановляю:

Вийти з Угоди про створення Ради керівників підрозділів фінансової розвідки держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав, учиненої 5 грудня 2012 року в Ашгабаті".

Деталі: Він також доручив МЗС повідомити Виконавчий комітет СНД про вихід України з угоди.

Нагадаємо:

  • Україна з 2014 року взяла курс на вихід з СНД і тоді ж перестала платити внески. 
  • 6 грудня 2018 року Верховна Рада ухвалила проект закону про припинення дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство з Росією з 1 квітня 2019 року.
  • 10 грудня 2018 року його підписав п’ятий президент Петро Порошенко.
  • Договір про дружбу, співпрацю й партнерство між Україною та РФ було підписано в травні 1997 року, він набув чинності 1 квітня 1999 року строком на 10 років, з автоматичним продовженням на наступні десятирічні періоди за відсутності заперечень сторін.

Українська правда

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Теми: СНДЗеленський
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