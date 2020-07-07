Зеленський вивів Україну з іще однієї угоди СНД

Президент Володимир Зеленський підписав указ про вихід України з угоди про створення Ради керівників підрозділів фінансової розвідки держав - учасниць СНД.

Джерело: указ Зеленського

Дослівно: "Відповідно до пункту 3 частини першої статті 106 Конституції України, керуючись статтею 54 Віденської конвенції про право міжнародних договорів та статтею 8 Угоди про створення Ради керівників підрозділів фінансової розвідки держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав, постановляю:

Вийти з Угоди про створення Ради керівників підрозділів фінансової розвідки держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав, учиненої 5 грудня 2012 року в Ашгабаті".

Деталі: Він також доручив МЗС повідомити Виконавчий комітет СНД про вихід України з угоди.

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