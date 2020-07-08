Внаслідок великої пожежі на Луганщині помер ще один чоловік

Внаслідок опіків, отриманих у лісових пожежах у Луганській області, у реанімації вночі помер 58-річний, число загиблих, за офіційними даними, становить 4 особи.

Джерело: представник уповноваженого з прав людини в Донецькій і Луганській областя Павло Лисянський, інформація станом на 7 ранку 8 липня

Пряма мова: "Чоловік 1962 року народження, який знаходився у важкому стані та перебував в реанімації з термічними опіками, сьогодні в 3.00 помер.

Вночі, до місцевої лікарні нікого не доставляли.

Загалом в місцевій лікарні перебуває 27 осіб, з них 17 дітей. Зі слів лікарів, їхній стан стабільний".

Деталі: Речниця поліції Луганської області Тетяна Погукай повідомляє, що станом на ранок середи "підтверджено загибель 4 громадян", один із них – мешканець, який помер вранці у лікарні вранці, а місцезнаходження ще одного громадяна не встановлено.

За її даними, евакуйовано 27 мешканців, з них 22 дитини, з яких 2-і дитини з отруїєнням продуктами горіння.

Погукай повідомила, що внаслідок пожежі пошкоджено 59 домівок, знищено вогнем 23.

Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомляє, що станом на 8 ранку 8 липня на території Новоайдарського району "спостерігаються окремі осередки горіння лісових масивів поблизу с. Смолянинове, с. Капітанове та с. Воронове".

Оскільки під вечір 7 липня через сильні пориви вітру змінних напрямків пожежа розповсюдилася на територію с. Смолянинове, з будинків і дачного кооперативу "Вовче озеро" евакуювали 30 осіб (з них 13 дітей) та 30 осіб відселили.

У с. Смолянинове вогонь знищив 23 житлових будинки, пошкодив 36 житлових будинків та знищив 80 дачних будинків кооперативу "Вовче озеро".

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