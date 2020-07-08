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Внаслідок лісових пожеж на Луганщині у лікарню потрапили 17 дітей

Середа, 8 липня 2020, 00:40
Фото: ДСНС

Станом на 22:30 у Луганській області внаслідок лісових пожеж до місцевої лікарні потрапили 17 дітей, їх стан стабільний. 

Джерело: представник омбудсмана у Луганській та Донецькій областях Павло Лисянський у facebook

Деталі: Окрім того, зросла кількість госпіталізованих. Наразі до медзакладу потрапили 28 людей. 

Стан чоловіка 1962 року народження залишається тяжким. Постраждалий перебуває в реанімації через термічний опік полум’ям. 

Також вогонь знищив 22 будинки та 47 господарських приміщень у селищі Смоляніново.

Передісторія:

  • 6 липня близько 13 години у Новоайдарському районі Луганщині виникла лісова пожежа на площі близько 50 гектарів. Ранком 7 липня пожежу локалізували. Проте через поривчастий вітер та високу температуру вогонь поширився на село Смолянинове.
  • Окрім того, пожежники намагаються приборкати вогонь біля села Капітанове на 40 гектарах місцевого лісництва. 
  • Повідомлялося, що попередньо загинуло четверо та постраждали дев'ятеро людей.
  • До боротьби із вогнем залучили авіацію, підрозділи Національної гвардії та Збройних сил України. 

Українська правда
Теми: пожежаДСНСЛуганська область


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