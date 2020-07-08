Внаслідок лісових пожеж на Луганщині у лікарню потрапили 17 дітей

Станом на 22:30 у Луганській області внаслідок лісових пожеж до місцевої лікарні потрапили 17 дітей, їх стан стабільний.

Джерело: представник омбудсмана у Луганській та Донецькій областях Павло Лисянський у facebook

Деталі: Окрім того, зросла кількість госпіталізованих. Наразі до медзакладу потрапили 28 людей.

Стан чоловіка 1962 року народження залишається тяжким. Постраждалий перебуває в реанімації через термічний опік полум’ям.

Також вогонь знищив 22 будинки та 47 господарських приміщень у селищі Смоляніново.

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