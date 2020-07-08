Внаслідок лісових пожеж на Луганщині у лікарню потрапили 17 дітей
Середа, 8 липня 2020, 00:40
Станом на 22:30 у Луганській області внаслідок лісових пожеж до місцевої лікарні потрапили 17 дітей, їх стан стабільний.
Джерело: представник омбудсмана у Луганській та Донецькій областях Павло Лисянський у facebook
Деталі: Окрім того, зросла кількість госпіталізованих. Наразі до медзакладу потрапили 28 людей.
Стан чоловіка 1962 року народження залишається тяжким. Постраждалий перебуває в реанімації через термічний опік полум’ям.
Також вогонь знищив 22 будинки та 47 господарських приміщень у селищі Смоляніново.
Передісторія:
- 6 липня близько 13 години у Новоайдарському районі Луганщині виникла лісова пожежа на площі близько 50 гектарів. Ранком 7 липня пожежу локалізували. Проте через поривчастий вітер та високу температуру вогонь поширився на село Смолянинове.
- Окрім того, пожежники намагаються приборкати вогонь біля села Капітанове на 40 гектарах місцевого лісництва.
- Попередньо, загинули 6 осіб.
- До боротьби із вогнем залучили авіацію, підрозділи Національної гвардії та Збройних сил України.
Українська правда