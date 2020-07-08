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Внаслідок пожеж на Луганщині загинули 5 осіб

Середа, 8 липня 2020, 10:59
Внаслідок пожеж на Луганщині загинули 5 осіб
Фото Арсена Авакова

Внаслідок великої пожежі у Луганській області загинули 5 осіб.

Джерело: президент Володимир Зеленський на Луганщині на брифінгу після того, як заслухав доповідь оперативного штабу

Пряма мова президента: "Хочу висловити співчуття всім сім’ям, які втратили через цю пожежу своїх рідних, близьких людей. На зараз є інформація, що це п’ятеро людей. Але поки що це не повна інформація.

Я думаю, що ми до кінця дня будемо мати вже стовідсоткову інформацію. Будемо вірити і надіятися, що більше жертві не буде.

Знищено 24 будівлі і 59 мають важкі пошкодження".

Пряма мова голови Луганської ОДА Сергія Гайдая: "У лікарнях 22 людини, але тих, які потребують допомоги, всього 2 людини – їх із реанімації перевели у терапію.

П’ятий загиблий – це буквально дві години тому знайшли людину.

Ми ще не можемо сказати, що на 100% все обстежили. Ще вчора вночі це було дуже небезпечно. Сьогодні йде обстеження від будинку до будинку. І ми говоримо не тільки про цей населений пункт, ще додаткові населені пункти".

 
Фото з Twitter Арсена Авакова

Цьому передувало: Вранці повідомлялося про 4 загиблих, адже вночі в реанімації помер 59-річний чоловік, який отримав сильні опіки.

Міністр внутрішніх справ, керівники Державної служби з надзвичайних ситуацій та Нацполіції, а також секретар Ради національно безпеки й оборони прилетіли на місце пожеж у Луганській області. Слідом за ними прибув і президент, який після цього попрямує в Чернівецьку область.

Передісторія: 

  • 6 липня близько 13 години в Новоайдарському районі Луганської виникла лісова пожежа на площі близько 50 гектарів.
  • Вранці 7 липня пожежу локалізували, проте під вечір вогонь поширився на село Смолянинове і лісництво біля с Капітанове.
  • Станом на 8 ранку 8 липня на території Новоайдарського району спостерігалися окремі осередки горіння лісових масивів поблизу с. Смолянинове, с. Капітанове та с. Воронове"

Теми: пожежаЛуганська областьЗеленський
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