Внаслідок пожеж на Луганщині загинули 5 осіб
Внаслідок великої пожежі у Луганській області загинули 5 осіб.
Джерело: президент Володимир Зеленський на Луганщині на брифінгу після того, як заслухав доповідь оперативного штабу
Пряма мова президента: "Хочу висловити співчуття всім сім’ям, які втратили через цю пожежу своїх рідних, близьких людей. На зараз є інформація, що це п’ятеро людей. Але поки що це не повна інформація.
Я думаю, що ми до кінця дня будемо мати вже стовідсоткову інформацію. Будемо вірити і надіятися, що більше жертві не буде.
Знищено 24 будівлі і 59 мають важкі пошкодження".
Пряма мова голови Луганської ОДА Сергія Гайдая: "У лікарнях 22 людини, але тих, які потребують допомоги, всього 2 людини – їх із реанімації перевели у терапію.
П’ятий загиблий – це буквально дві години тому знайшли людину.
Ми ще не можемо сказати, що на 100% все обстежили. Ще вчора вночі це було дуже небезпечно. Сьогодні йде обстеження від будинку до будинку. І ми говоримо не тільки про цей населений пункт, ще додаткові населені пункти".
Цьому передувало: Вранці повідомлялося про 4 загиблих, адже вночі в реанімації помер 59-річний чоловік, який отримав сильні опіки.
Міністр внутрішніх справ, керівники Державної служби з надзвичайних ситуацій та Нацполіції, а також секретар Ради національно безпеки й оборони прилетіли на місце пожеж у Луганській області. Слідом за ними прибув і президент, який після цього попрямує в Чернівецьку область.
Передісторія:
- 6 липня близько 13 години в Новоайдарському районі Луганської виникла лісова пожежа на площі близько 50 гектарів.
- Вранці 7 липня пожежу локалізували, проте під вечір вогонь поширився на село Смолянинове і лісництво біля с Капітанове.
- Станом на 8 ранку 8 липня на території Новоайдарського району спостерігалися окремі осередки горіння лісових масивів поблизу с. Смолянинове, с. Капітанове та с. Воронове"