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Шарій заявив, що у Зеленського "замовили його вбивство". Офіс президента відповідає

Середа, 8 липня 2020, 11:41
Шарій заявив, що у Зеленського замовили його вбивство. Офіс президента відповідає

Блогер Анатолій Шарій, який веде й активну політичну кампанію, звинуватив Офіс президента Володимира Зеленського в "замовленні свого політичного вбивства",  у глави держави називають ці закиди сміховинними.

Джерело: Шарій у відеоблозі, заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко у коментарі УП

Деталі: Після виходу матеріалу "Слідство.Info" про те, що Шарій вже майже рік володіє віллою на іспанському Коста Дорадо за мільйон євро, Шарій записав чергове відео, в якому підтвердив, що має нерухомість в Іспанії, але спростував її ціну, зазначивши, що коштувала вілла 3 мільйони євро.

Більше того Шарій стверджує, що це Офіс президента замовив дискредитаційну інформкампанію проти нього, та навіть що Служба безпеки України планує його вбивство. При цьому Шарій використовує нібито зізнання громадянина України, який переховується в Іспанії від українського правосуддя.

В Офісі президента "Українській правді" цю ситуацію прокоментували наступним чином: Шарій штучно нагнітає свій рейтинг, використовуючи ім’я глави держави, знаходить людей, які співпрацювали чи працюють на команду  "Слуги народу" та намагається "ліпити якісь історії, які йому вигідні, користуючись тим, що у багатьох людей є негативні емоції до Шарія, якого вважають прокремлівським блогером".

Пряма мова Кирила Тимошенка: "Вся кампанія Шарія, яка почалася кілька місяців тому, на мою думку, це виключно для того, щоб підняти рейтинг та прикувати увагу до його недопартії.

Знаєте, завжди легше прикріпитися до того, у кого вищий рейтинг і кращі цифри. Він намагається приліпитися до Зеленського і створити штучний конфлікт. Хоча насправді ні Офісу президента, ні президенту особисто взагалі нецікаво, хто такий Шарій, чим він займається і так далі. Людина створює штучний конфлікт виключно для рейтингів…

Звинувачувати в чомусь Офіс президента чи інші структури – це просто смішно. Що стосується СБУ, то це історія з розрядку "давайте запишемо якогось товариша, який скаже, що його замовило СБУ". Я думаю, що завтра Шарій може таких людей 50 назнімати".

Довідково: Анатолій Шарій — колишній журналіст, який втік з України у 2012 році та отримав політичний притулок у Литві. Згодом почав вести політичний блог на каналі YouTube, який на сьогодні налічує понад 2 мільйони підписників.

Риторику Шарія часто називають проросійською та прокремлівською, за що він ображається та навіть подає до суду. Щоправда, за даними партнера Youtube — сервісу Tubular, за підсумками весни близько 40% YouTube-аудиторії Шарія — з Росії.

Влітку 2019 року Шарій, перебуваючи за кордоном, оголосив про створення політичної партії та назвав її "Партія Шарія". Нова структура вирішила одразу позмагатися за місця у Верховній Раді. Центральна виборча комісія спочатку зареєструвала Шарія кандидатом у депутати, однак потім скасувала реєстрацію, оскільки він не проживає в Україні з 2012 року.

Чоловік ретельно приховує місце свого перебування, посилаючись на питання безпеки. Із фотографій у соцмережах можна зрозуміти, що Шарій та його дружина Ольга мешкають десь у Європі. Останнім часом на сторінках у соцмережах подружжя все частіше з’являються краєвиди південних країн. Пейзажі там часто подібні до Коста-Дорада.

Наразі прихильники блогера-втікача готуються до місцевих виборів, які відбудуться восени. Рейтинги партії, особливо на півдні та сході країни, відчутно зростають. Водночас до фінансування Партії Шарія багато запитань. Сам блогер та його дружина під час торішньої парламентської кампанії декларацій щодо своїх статків не подали. Про способи заробітку політиків невідомо.

Українська правда

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Теми: вибори
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