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СБУ попросила Гонтареву утриматися від "неоднозначних коментарів" щодо МВФ

Середа, 8 липня 2020, 18:35

Служба безпеки України просить екскерівницю НБУ Валерію Гонтареву не поширювати заяви, які можуть нанести шкоду національній безпеці держави, зокрема, в фінансово-економічній сфері та негативно вплинути на ситуацію в країні.

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "Сьогодні у багатьох засобах масової інформації поширюються коментарі колишнього керівництва Національного банку України, яке заявило про те, що МВФ має "заморозити" співпрацю з Україною та зажадати достроково погасити кредити.

Служба безпеки України поважає право кожного громадянина на свободу висловлювань, однак вважає неприпустимим оголошення заяв, які можуть нанести шкоду національній безпеці держави, зокрема, в фінансово-економічній сфері та негативно вплинути на ситуацію в країні".

Деталі: СБУ закликає будь-яких експосадовців утриматись від "подібних неоднозначних коментарів" та дбати про національні інтереси України, а не сіяти панічні настрої серед населення та розхитувати економічну стабільність держави.

Передісторія: 8 липня стало відомо, що ексголова НБУ Валерія Гонтарева заявила, ніби МВФ має "заморозити" співпрацю з Україною та зажадати достроково погасити кредити, поки президент України Володимир Зеленський не призначить незалежного голову Нацбанку.

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Українська правда
Теми: НБУСБУМВФГонтарева


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