ЄСПЛ відмовився знімати імунітет з ексдепутата Логвінського і звинуватив НАБУ у порушеннях

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) виніс безпрецедентне рішення, яким відмовив Україні у знятті імунітету з Георгія Логвінського, колишнього народного депутата ("Народний фронт") та чоловіка судді ЄСПЛ Ганни Юдківської.

Про це "Європейській правді" повідомили у пресслужбі Суду.

Це перше рішення в історії Суду, яким він відмовив у знятті імунітету, яким за міжнародним правом захищені найближчі родичі суддів ЄСПЛ (як чинних, так і колишніх).

Одночасно із цим Суд заявив, що побачив у діях Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) порушення міжнародного права.

У короткому рішенні, викладеному на двох сторінках, повідомляється, що 3 березня до ЄСПЛ офіційно звернулося НАБУ, попросивши з’ясувати, чи має Логвінський захист від кримінальних переслідувань, а якщо має – то зняти його. З НАБУ передали до Страсбурга дані кримінального провадження №52017000000000361. Раніше повідомлялося, що у цьому провадженні Бюро розслідує нібито шахрайської схеми, за якою держава у рамках мирової угоди заплатила відшкодування приватній компанії "Золотий Мандарин", що позивалася до України у ЄСПЛ.

Втім, у ЄСПЛ вирішили, що обставини цієї справи не варто аналізувати, бо і без них суд має підстави не довіряти НАБУ.

У рішенні зазначається, що Ганна Юдківська надала пояснення, чому вона проти зняття імунітету зі свого чоловіка. Також свої пояснення надав секретар ЄСПЛ, який ще до звернення НАБУ знав про кримінальне переслідування Логвінського. Суть цих пояснень у рішенні Суду не розкривається. Водночас, суд стверджує, що отримав достатньо даних про неприйнятні дії українських слідчих.

"Деякі слідчі заходи, проведені НАБУ – у тому числі приховане спостереження – поширювалися на Логвінського із чітким наміром збирання доказів стосовно нього і проведення розслідування щодо нього", - зазначає рішення ЄСПЛ, нагадуючи, що таким чином НАБУ порушило конвенцію про імунітети та привілеї Ради Європи, стороною якої є Україна.

Понад те, у ЄСПЛ вважають, що у НАБУ діяли з порушенням принципів неупередженого розслідування. "Є свідчення того, що під час проведення розслідування НАБУ вдавалося до тиску на свідків", - йдеться у документі. На думку Суду, "зазначені дії НАБУ із пошуку свідчень проти Логвінського несумісні із його імунітетом... а також самі по собі суперечать суті імунітету та підривають цілісність процедури його зняття".

На завершення рішення Європейський суд з прав людини зазначає, що Україна "не продемонструвала достатніх гарантій (не)використання у кримінальному процесі доказів", здобутих із порушенням міжнародного права.

На підставі цього суд залишив імунітет, що діє стосовно родини судді Юдківської та надається пожиттєво.

Як відомо, у справі "Золотого Мандарину" НАБУ звинувачує Логвінського та низку експосадовців Мінюста у діях, що призвели до втрат держави на суму 54 млн грн. Обвинувачувані натомість стверджують, що мали місце звичні для практики ЄСПЛ процедури.