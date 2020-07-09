Новий антирекорд: у світі за день діагностували понад 200 тисяч заражень коронавірусом

8 липня у світі діагностували 213 280 заражень коронавірусом, 5518 пацієнтів померло.

Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу, Worldometers

Деталі: в США за минулу добу діагностували 61 848 випадків коронавірусу, в Бразилії 41 541, в Індії 25 571, ПАР 8810, Росії 6562 та інші. Нові випадки захворювання виявили в 141 країнах світу.

Нині у світі за тиждень діагностують значно більше мільйона нових випадків COVID-19. Раніше число підтверджених випадків за тиждень коливалося в межах 500-600 тисяч в травні і 700-800 тисяч на початку червня.

Що було раніше:

3 липня на коронавірус у світі захворіли 212 326 людей, померло 5143 пацієнта.

1 липня у світі підтвердили більше 196 тисяч випадків захворювання на коронавірус.

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