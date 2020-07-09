Коронавірус в Україні: за добу знову одужали менше людей, ніж захворіли

За добу 8 липня в Україні COVID-19 підтвердили у 810 осіб, 21 хворий помер, 665 людей одужали від коронавірусної хвороби.

Джерело: дані РНБО

Деталі: За весь час пандемії в Україні було зафіксовано 51 224 випадки коронавірусу, з них 1 327 летальні, 23 784 – успішно одужали. Зараз хворіють 26 113 українців.

Найбільше нових випадків за добу зафіксовано у Львівській області (119), у Києві (93), на Закарпатті (89), у Рівненській області (76), в Одеській (68), Івано-Франківській (60), Харківській (55), Волинській (50) та Київській (42) областях.

У Чернівецькій області 8 липня підтвердили 23 нових випадки, у Житомирській – 16.

Померли хворі з коронавірусом на Закарпатті (5), у Львівській області (4), Києві (3), Харківській (2), Чернівецькій, Рівненській, Івано-Франківській, Вінницькій, Одеській, Черкаській, Запорізькій (по 1) областях.

Нагадаємо: 7 липня в Україні знову зросла кількість нових випадків коронавірусної хвороби – COVIID-19 підтвердився у 807 осіб, померли від ускладнень 23 людини, але одужали рекордні 926 осіб за добу.