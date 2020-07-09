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Зеленський вірить, що не буде другої хвилі COVID-19 і діти підуть до школи

Четвер, 9 липня 2020, 11:41
Зеленський вірить, що не буде другої хвилі COVID-19 і діти підуть до школи
Фото ОПУ

Президент Володимир Зеленський вірить, що Україні вдасться уникнути другої хвилі коронавірусу, і тому школи зможуть відновити традиційне навчання з 1 вересня.

Джерело: Зеленський у коментарі журналістам під час робочої поїздки на Волинь

Дослівно: "Готові (до відкриття шкіл з вересня – ред.), віримо, що не буде хвилі (COVID-19 – ред.), і діти зможуть навчатися в нормальній соціальній сфері і нормально спілкуватися".

Деталі: Водночас він сказав, що говорити про щось 100-відсотково наразі рано, "бо контролювати коронавірус по всьому світу дуже складно".

За словами президента, в Україні "більш-менш хвилі другої поки що немає", але людям варто бути обережними, щоб не зростала кількість нових хворих.

Зеленський також додав, що Україна технічно ще не готова до дистанційного навчання, бо немає хорошого інтернету по всій країні. 

Він нагадав, що 2019-20 навчальний рік закінчували у тому числі і з допомогою уроків по телебаченню, бо не всі куточки Україні мають 3G або 4G покриття.

Що було раніше: Виконуючий обов’язки міністра освіти Сергій Шкарлет розповів про можливу змішану форму навчання для школярів з 1 вересня.

Передісторія: 

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Зеленськийосвітакоронавірус
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