Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Нардеп Деркач опублікував розмову нібито Путіна і Порошенка: "Жму руку, обнімаю"

Четвер, 9 липня 2020, 12:50
Нардеп Деркач опублікував розмову нібито Путіна і Порошенка: Жму руку, обнімаю

Народний депутат Андрій Деркач оприлюднив запис розмови людей із голосами схожими на голоси п’ятого президента України Петра Порошенка і президента Російської Федерації Володимира Путіна.

Джерело: Facebook-сторінка Деркача

Деталі: За словами Деркача, розмова відбулася 30 квітня 2015 року. Через два місяці після трагедії в Дебальцеве.

Деркач стверджує, що отримав записи від журналістів-розслідувачів і наявну інформацію передасть у правоохоронні органи. Також він зазначив, що опублікував лише частину розмов. 

"Українська правда" звернулася за коментарем до пресслужби колишнього президента.

Розмова людей із голосами схожими на голоси Путіна і Порошенка:

Порошенко: Я думаю, що це в інтересах обох сторін. Тим паче, я буду з вами відвертим, у наших західних партнерів проект миротворців великого ентузіазму не викликає. Вони вважають, що це російська пастка для мене. 

Путін: Так ви мені говорили. Ну, нехай Лавров із Клімкіним це обговорюють.

Порошенко: Дасте йому, якщо можна, відповідні вказівки

Путін: Він знає, я уже дав.

Порошенко: Він тоді, коли приїхав в Берлін (сміється) - це було максимально неконструктивно. Тому вони до миротворців навіть не дійшли, відверто кажучи. Тому...

Путін: Ну, так. Ну, я йому сьогодні сказав про це. Він знає.

Порошенко: Ну, чудово тоді. І остання позиція. Я, дійсно, готовий подивитися і подумати щодо якихось економічних перспектив, тому що там ситуація правда дуже хрінова.

Путін: Я не зрозумів, по яким таким?

Порошенко: По економічним, тому що там ситуація, правда, дуже важка і вона переходить у неповоротні речі. Тому, я думаю, що і економіку також можна буде проглянути і робочій групі, і під час зустрічі з Івановим. І остання позиція, зазвичай, це просто рекомендація. Для того, щоб ефективно готувалися повноцінні Мінські тристоронні контактні групи наші колеги, мається на увазі, Хайді, Кучма з Демченко і представник Росії збиралися і планували порядок денний, планували проекти рішень, пропозицій і тд.

Я вважаю, що було б доцільно, якщо буде, як кажуть по-українськи "Якщо буде ваша ласка", якщо буде бажання, може приїде цей представник до Києва тристоронньої контактної групи. Вони б у Хайді зустрілися там в місії ОБСЄ. І поки вони...

Путін: Наш представник? 

Порошенко: Так, так. 

Путін: Напевно, чому б і ні? Я скажу зараз про це Лаврову. Я не розумію, чому він відмовляється. 

Порошенко: Ні-ні. Ну, наші ж його знають, поки просто не встановлено ніяких діалогів. Тому нехай приїдуть, познайомляться і опрацюють сценарій Мінська, бо я вважаю, що ми з Мінська з пустими руками виходити не маємо. Бажано, щоб там уже були конкретні позиції, які приведуть до ефективного результату. Десь так. Ще раз, дякую вам. З наступающим, я не знаю, раніше називалося Міжнародним днем солідарності трудящих, тому не знаю, в Росії змінили цю назву чи ні. Ми поки стару залишили. 

Путін: Та, хрін його знає (сміється).

Порошенко: (сміється) Ясно. Ми з вами люди трудящі, може і до солідарності дійдемо. 

Путін: Офіційно називається він у нас - Свято весни і праці, ось як.

Порошенко: От так от. Романтично.

Путін: Завтра буду вручати, ми відновили медалі "Героїв праці".

Порошенко: Цікаво. Я буду завтра ветеранам вручати "70-річчя Перемоги".

Путін: Завтра?

Порошенко: Ми зберемося, щоб вони встигли доїхати до регіонів, зробити там. Завтра буде перша партія.

Путін: Як у вас всередині? Справляєтеся з усім?

Порошенко: Справляюся. Чим далі - тим легше, тому що вже вибудовується якась вертикаль. Тому що, коли я прийшов, вертикалі не було - було не просто. Але політичну стабілізацію, звичайно, в умовах економічних проблем, м'яко кажучи, вибудовувати зовсім не просто.

Але, я вам можу сказати, що довгої черги бажаючих (сміється) на посаду українського президента не спостерігається.

Путін: Даремно ви так думаєте. Україна - це цікава і красива країна.

Порошенко: Ну, так я пишаюся тим. Принаймні, я пишаюся тим, що у мене рейтинг підтримки і довіри не падає.

Путін: Ну слава Богу. Це дуже важливо, щоб люди довіряли. Найголовніше.

Порошенко: Це ключове. Добре, Володимиру Володимировичу. Тисну руку. Велике спасибі.

Путін: Обіймаю. До побачення, давайте.

Передісторія:

  • 9 жовтня 2019 року народний депутат Андрій Деркач, ініціатор кримінальної справи про втручання у вибори США, оприлюднив документи, з яких випливає, що перший заступник директора НАБУ Гізо Углава кілька років надавав посольству США в Києві інформацію про хід резонсних справ, які стосувалися України і США.
  • Деркач заявив, що у нього є документи про вчинення тиску на Шокіна в рамках розслідування справи щодо компанії "Burisma". Нардеп сказав, що у Шокіна планував допитати членів правління "Burisma", зокрема Хантера Байдена. 
  • У травні 2020 року Деркач оприлюднив аудіоматеріали, які, за його словами, можуть свідчити про вплив ексвіце-президента США Джозефа Байдена на п'ятого президента України Петра Порошенка.
  • За його словами, в аудіозаписах йдеться про вплив Байдена через наглядові ради великих держпідприємств.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ПорошенкоПутінРосіяУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Порошенко
Найєм про образи "порохоботів" в мережі: "Порошенко має понести за це політичну відповідальність"
Олександр Мартиненко: як керують президенти, роль Єрмака, політика за лаштунками
Україна та її "якби"
Останні новини
21:52
відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба
21:45
ОновленоРосіяни запустили "Шахеди" з півдня – ПС
21:08
Київрада затвердила бюджет столиці на 2024 рік
20:54
Британія заборонила імпорт алмазів із Росії з 1 січня 2024 року
20:30
Фонд енергетичної підтримки України зібрав вже понад 400 мільйонів євро
20:28
фотоНБУ присвятив нову пам’ятну монету українським залізничникам
20:26
ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну
20:24
Німецький виробник дронів Quantum-Systems відкриє R&D-центр в Україні
20:23
фотоТелескоп Вебба зазнімкував найменшу "зірку-невдаху"
20:09
Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України
Усі новини...
Реклама: