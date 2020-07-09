Нардеп Деркач опублікував розмову нібито Путіна і Порошенка: "Жму руку, обнімаю"

Народний депутат Андрій Деркач оприлюднив запис розмови людей із голосами схожими на голоси п’ятого президента України Петра Порошенка і президента Російської Федерації Володимира Путіна.

Джерело: Facebook-сторінка Деркача

Деталі: За словами Деркача, розмова відбулася 30 квітня 2015 року. Через два місяці після трагедії в Дебальцеве.

Деркач стверджує, що отримав записи від журналістів-розслідувачів і наявну інформацію передасть у правоохоронні органи. Також він зазначив, що опублікував лише частину розмов.

"Українська правда" звернулася по коментар до пресслужби колишнього президента.

Розмова людей із голосами схожими на голоси Путіна і Порошенка:

Порошенко: Я думаю, що це в інтересах обох сторін. Тим паче, я буду з вами відвертим, у наших західних партнерів проект миротворців великого ентузіазму не викликає. Вони вважають, що це російська пастка для мене.

Путін: Так ви мені говорили. Ну, нехай Лавров із Клімкіним це обговорюють.

Порошенко: Дасте йому, якщо можна, відповідні вказівки

Путін: Він знає, я уже дав.

Порошенко: Він тоді, коли приїхав в Берлін (сміється) - це було максимально неконструктивно. Тому вони до миротворців навіть не дійшли, відверто кажучи. Тому...

Путін: Ну, так. Ну, я йому сьогодні сказав про це. Він знає.

Порошенко: Ну, чудово тоді. І остання позиція. Я, дійсно, готовий подивитися і подумати щодо якихось економічних перспектив, тому що там ситуація правда дуже хрінова.

Путін: Я не зрозумів, по яким таким?

Порошенко: По економічним, тому що там ситуація, правда, дуже важка і вона переходить у неповоротні речі. Тому, я думаю, що і економіку також можна буде проглянути і робочій групі, і під час зустрічі з Івановим. І остання позиція, зазвичай, це просто рекомендація. Для того, щоб ефективно готувалися повноцінні Мінські тристоронні контактні групи наші колеги, мається на увазі, Хайді, Кучма з Демченко і представник Росії збиралися і планували порядок денний, планували проекти рішень, пропозицій і тд.

Я вважаю, що було б доцільно, якщо буде, як кажуть по-українськи "Якщо буде ваша ласка", якщо буде бажання, може приїде цей представник до Києва тристоронньої контактної групи. Вони б у Хайді зустрілися там в місії ОБСЄ. І поки вони...

Путін: Наш представник?

Порошенко: Так, так.

Путін: Напевно, чому б і ні? Я скажу зараз про це Лаврову. Я не розумію, чому він відмовляється.

Порошенко: Ні-ні. Ну, наші ж його знають, поки просто не встановлено ніяких діалогів. Тому нехай приїдуть, познайомляться і опрацюють сценарій Мінська, бо я вважаю, що ми з Мінська з пустими руками виходити не маємо. Бажано, щоб там уже були конкретні позиції, які приведуть до ефективного результату. Десь так. Ще раз, дякую вам. З наступающим, я не знаю, раніше називалося Міжнародним днем солідарності трудящих, тому не знаю, в Росії змінили цю назву чи ні. Ми поки стару залишили.

Путін: Та, хрін його знає (сміється).

Порошенко: (сміється) Ясно. Ми з вами люди трудящі, може і до солідарності дійдемо.

Путін: Офіційно називається він у нас - Свято весни і праці, ось як.

Порошенко: От так от. Романтично.

Путін: Завтра буду вручати, ми відновили медалі "Героїв праці".

Порошенко: Цікаво. Я буду завтра ветеранам вручати "70-річчя Перемоги".

Путін: Завтра?

Порошенко: Ми зберемося, щоб вони встигли доїхати до регіонів, зробити там. Завтра буде перша партія.

Путін: Як у вас всередині? Справляєтеся з усім?

Порошенко: Справляюся. Чим далі - тим легше, тому що вже вибудовується якась вертикаль. Тому що, коли я прийшов, вертикалі не було - було не просто. Але політичну стабілізацію, звичайно, в умовах економічних проблем, м'яко кажучи, вибудовувати зовсім не просто.

Але, я вам можу сказати, що довгої черги бажаючих (сміється) на посаду українського президента не спостерігається.

Путін: Даремно ви так думаєте. Україна - це цікава і красива країна.

Порошенко: Ну, так я пишаюся тим. Принаймні, я пишаюся тим, що у мене рейтинг підтримки і довіри не падає.

Путін: Ну слава Богу. Це дуже важливо, щоб люди довіряли. Найголовніше.

Порошенко: Це ключове. Добре, Володимиру Володимировичу. Тисну руку. Велике спасибі.

Путін: Обіймаю. До побачення, давайте.

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