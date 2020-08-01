Місто, що потрапило в червону зону, відмовляється посилювати карантин

Влада Луцька, який потрапив до найнебезпечнішої зони із поширення Covid-19, відмовляється зупиняти громадський транспорт і закривати громадські заклади.

Джерело: радник мера Ігор Поліщук у Facebook

Деталі: На його думку, мотиви віднесення міста до так званої "червоної" зони незрозумілі, адже "в останній час щодо статистики по рівню захворюваності на COVID-19 в місті нічого не змінилось".

Поліщук назвав це рішення "недолугим, невчасним та непрофесійним", а Державну комісію ТЕБ та НС - "органом з не зовсім зрозумілим правовим статусом".

Він вважає, що такими обмеженнями країну довели "до економічного колапсу, знищили сотні тисяч робочих місць та значно погіршили рівень життя українців й рівень економічної активності в країні".

Пряма мова: "Повідомляємо, що Луцька міська рада не буде приймати жодних рішень щодо зупинки транспорту або закриття будь-яких закладів у зв‘язку з вищевказаним незрозумілим рішенням.

Якщо центральна влада хоче працювати по закону - нехай вводить надзвичайний стан та лише тоді зупиняє транспорт, закриває заклади та приймає інші обмеження".

Нагадаємо: У трьох областях України визначили "червоні" зони, де будуть діяти найжорсткіші обмеження через пандемію коронавірусу. Це - Луцьк, Тернопіль і Кіцманський район у Чернівецькій області.