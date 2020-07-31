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Україну поділили на карантинні зони: у трьох областях є "червоні"

П'ятниця, 31 липня 2020, 19:43
Україну поділили на карантинні зони: у трьох областях є червоні
Скриншот з карти

У трьох областях України визначили "червоні" зони, де будуть діяти найжорсткіші обмеження через пандемію коронавірусу.

Джерело: міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу за результатами засідання Центральної комісії ТЕБ та НС 31 липня, пресслужба МОЗ у Telegram

Пряма мова: "У нас визначено 8 регіонів, де будуть встановлені ті чи інші зони, де перевищені показники: Вінницька, Волинська, Житомирська, Львівська, Закарпатська, Івано-Франківська, Тернопільська і Чернівецька області.

За рішенням комісії, червоний рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 у нас буде встановлений з понеділка у місті Луцьк, місті Тернопіль і в Чернівецькій області в Кіцманському районі".

Деталі: Помаранчевий рівень встановлений у Волинській області у Луцькому та Любешівському районах, в Івано-Франківській – у місті Івано-Франківськ та Тисменицькому районі, у Львівській – у місті Львів, Миколаївському, Перемишлянському та Пустомитівському районах, у Тернопільській – у місті Бережани та Бучацькому районі.  

Степанов пояснив, що показники по областях будуть аналізувати щоп’ятниці. А нові зони на основі цих показників вводитимуться з понеділка.

Слідкувати за введенням зон можна на інтерактивній карті.

Для визначання зон враховують 4 показники: завантаженість ліжок у лікарнях, середня кількість тестувань у регіоні, виявлення нових випадків та динаміка зростання нових випадків інфікування. 

У зеленій зоні діятимуть правила, встановлені по всій країні – носіння маски у громадських місцях, соціальна дистанція, використання антисептика; проведення масових заходів з не більше як 1 особою на 5 кв. м.; заповненість кінотеатрів і театрів не більше, ніж на 50%; перевезення пасажирів у громадському транспорті лише на сидячих місцях.

У жовтій зоні до попередніх обмежень додадуться обмеження на відвідування установ соціального захисту, в яких перебувають люди літнього віку.  

Помаранчева зона – до згаданих обмежень додадуть припинення діяльності закладів розміщення, крім готелів, обмеження діяльності розважальних закладів і закладів харчування у нічний час, діяльності спортзалів, фітнес-залів, дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, а також обмеження для масових заходів – 1 людина на 20 кв м і не більше 100 осіб.

Червона зона – це заборона роботи громадського транспорту, відвідування закладів освіти, закриття ресторанів, ТРЦ тощо.

За словами Степанова, перехід у ту чи іншу зону визначатимуть, якщо є перевищення показників 5 днів поспіль. Повернутися назад – у попередню зону – можливо, якщо три дні поспіль ситуація тримається на рівні, встановленому для більш легкої зони.

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Передісторія:

  • Кабінет міністрів продовжив до 31 серпня в Україні адаптивний карантин, який з 22 травня дозволяв вводити в областях різні обмеження, залежно від епідемічної ситуації в них, а не загалом по країні.
  • Не лише області, а й райони та міста може бути віднесено до зеленої, жовтої, помаранчевої або червоної зон. Якщо в області 5 днів поспіль буде перевищувати хоч один із 4 показників, буде визначено район або місто з найгіршими показниками, його віднесуть до відповідної зони. Коли 3 дні поспіль показник буде кращим, район чи місто буде переведено в більш благополучну "зону".

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Українакоронавірускарантин
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