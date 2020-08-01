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Коронавірус побороли більше 11 мільйонів людей, програли битву – 680 тисяч

Субота, 1 серпня 2020, 04:55
Коронавірус побороли більше 11 мільйонів людей, програли битву – 680 тисяч

За час світової пандемії від Covid-19 вилікувались вже 11 мільйонів 158 тисяч осіб. Майже 683 тисячі – померли.

Джерело: дані сайту Worldometer

Деталі: Станом на зараз у світі зафіксували 17 мільйонів 754 тисячі випадків захворювання. Лише протягом минулої доби кількість захворювань зросла на 282 171.

 

Протягом п’ятниці, 31 липня, у світі від Covid-19 померли 6 234 людини.

Очолюють антирейтинг летальності США, Бразилія та Мексика. Україна на 38 місці.

 
Нагадаємо: Головна вчена Всесвітньої організації охорони здоров'я Сумія Свамінатан вважає, що вакцина широкого застосування від коронавірусу може стати доступною у середині 2021-го року.

Українська правда

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Теми: коронавірусCovid-2019світжертви
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