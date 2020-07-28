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Вакцина від коронавірусу може з’явитися в середині 2021-го – ВООЗ

Вівторок, 28 липня 2020, 09:37
Вакцина від коронавірусу може з’явитися в середині 2021-го – ВООЗ
Фото chilebio.cl

Головна вчена Всесвітньої організації охорони здоров'я Сумія Свамінатан вважає, що вакцина широкого застосування від коронавірусу може стати доступною у середині 2021-го року.

Джерело: Deutsche Welle з посиланням на інтерв'ю Свамінатан німецькій інформагенції dpa 

Пряма мова: "На цей час понад 20 потенційних вакцин перебувають на стадії клінічних випробувань. Ми сподіваємося, що кілька з них будуть ефективними".

Деталі: За словами Свамінатан, "виходячи з того, що шанси на ефективність кожної вакцини коливаються на рівні 10 відсотків, це означає, що дві-три або навіть більше можуть бути дієвими".

Вона також торкнулася питання того, що у пацієнтів, які одужали від коронавірусу, з часом зникають антитіла. Але, зазначила Свамінатан, це ще не означає, що зникає імунітет, адже науці відомо про різні шляхи, якими організм захищається, зокрема існують клітини пам'яті.

Що було раніше: Перший заступник міністра оборони Росії Руслан Цаліков заявив, що перша російська вакцина від COVID-19 уже готова.

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Теми: коронавірусвакцинаціяздоров'я
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