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Наслідки пандемії будуть відчуватися десятиліттями – глава ВООЗ

Субота, 1 серпня 2020, 06:23

Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебрейесус заявив, що наслідки пандемії коронавірусу будуть відчуватися протягом десятиліть.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Пандемія – це криза в галузі охорони здоров'я, яка трапляється раз на століття, і її наслідки будуть відчуватися протягом десятиліть".

Деталі: Він нагадав, що півроку тому ВООЗ через коронавірус оголосила надзвичайну ситуацію в галузі громадської охорони здоров'я, що викликає міжнародну стурбованість. При цьому глава ВООЗ зазначив, що на той момент було зафіксовано менше 100 випадків коронавірусу і жодного летального результату за межами Китаю.

Нагадаємо: За час пандемії у світі зареєстрували 17,8 млн випадків захворювання, більше 680 тис. осіб померли, 11 млн осіб одужали.

Теми: коронавірусепідеміяздоров'я


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