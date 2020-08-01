Бойовики ще 4 рази порушили перемир’я

31 липня збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили проголошений з 27 липня режим припинення вогню.

Джерело: штаб операції Об’єднаних сил у Facebook

Деталі: Згідно з повідомленням, метою обстрілів була провокація бійців ОС на вогонь у відповідь.

Дослівно: "Ворожі провокації з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї відмічено у районі населених пунктів Водяне, Південне та Луганське. Поодинокі неприцільні обстріли не несли загрози життю та здоров’ю, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали. Підрозділи Об’єднаних сил дотримувалися умов припинення вогню та перебували напоготові до адекватного реагування на ймовірні підступні дії противника.

Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.

Від початку поточної доби на усіх ділянках відповідальності українських підрозділів обстрілів з боку збройних формувань РФ не зафіксовано".