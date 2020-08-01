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Збиття літака МАУ: Іран готовий до раунду переговорів у жовтні - МЗС

Субота, 1 серпня 2020, 10:37
Збиття літака МАУ: Іран готовий до раунду переговорів у жовтні - МЗС

Іран готовий провести наступний раунд переговорів щодо збиття літака МАУ та виплати компенсацій у жовтні в Тегерані. 

Про це повідомили у пресслужбі МЗС України після зустрічі міністра Кулеби із заступником глави МЗС Ірану з юридичних питань та міжнародного права Мохсеном Бахарвандом, пише "Європейська правда".

"Мохсен Бахарванд підкреслив зацікавленість Ірану у якнайшвидшому завершенні переговорів та готовність провести їх черговий раунд у жовтні 2020 року в Тегерані", - повідомили в МЗС.

Бахарванд підтвердив, що іранська сторона бере на себе відповідальність за збиття українського літака та серйозно поставиться до виконання своїх міжнародно-правових зобов’язань щодо встановлення обставин трагедії, притягнення винних до відповідальності та виплати необхідних компенсацій, додали в міністерстві. 

30 липня у Києві відбувся перший раунд переговорів з іранською стороною, які Кулеба охарактеризував як конструктивні. Він заявив, що надалі відбуватимуться консультації за участі слідчих, технічних експертів та юристів, за підсумками яких буде визначено суми збитків для виплати компенсацій. 

Український літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який прямував рейсом PS752 Тегеран - Київ, було збито у ніч на 8 січня 2020 року незабаром після зльоту. На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули.

Теми: катастрофа МАУ в ІраніІранМЗС
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