Ляшко про епідемію: Україна зійшла з "плато" і посідає 34 місце за випадками COVID

В Україні після 27 липня почалося зростання співвідношення відсотка виявлених випадків коронавірусної хвороби й тестувань, за кількістю зареєстрованих випадків COVID-19 ми займаємо 34 місце у світі.

Джерело: заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на брифінгу 1 серпня, МОЗ

Пряма мова: "Україна з 8 по 27 липня перебувала на так званому "плато" стосовно відсотків виявлених випадків хвороби порівняно з тестуванням. Кількість тестувань у нас щоденно зростає. За вчора ми зробили рекордну кількість тестувань (методом) полімеразної ланцюгової реакції – 16 860.

Але відсоток, який у нас був до цього, показував, що, збільшуючи кількість тестувань, ми не перевищували 7% в середньому порівняно за останні 7 днів кількість виявлених випадків. За останні два дні ми відмічаємо тенденцію до зростання. Вже сьогодні в нас цифри йдуть до 8%.

Зростання кількості випадків захворювання в Україні було спричинене послабленням карантинних заходів".

Деталі: Ляшко повідомив, що на сьогодні Україна за кількістю зареєстрованих випадків коронавірусної хвороби займає 34-те місце в світі, за смертністю від COVID-19 – 38-ме, а за кількістю хворих на 1 млн населення – 86-те місце.

Серед європейських країн за кількістю випадків COVID-19 Україна посідає 8-ме місце, за смертністю – 15-те, за кількістю хворих на 1 млн населення – 37-ме.

Динаміка поширення коронавірусної хвороби в світі не має тенденції до зниження.

Кількість хворих у світі дорівнює 17 млн 106 тисяч, з яких 668 тисяч випадків хвороби закінчилися летально. У Європі зареєстровано 2 млн 871 тисячу випадків коронавірусної хвороби, з яких 203 тисяч – летальні випадки.

За минулу добу серед європейських країн найбільший приріст хворих на коронавірус був у Росії (5400 випадків), в Іспанії (3092 випадки) та у Франції (1346 випадків).

В Іспанії почалася нова хвиля захворюваності: після весняної хвиля в них було 100-200 випадків COVID на добу, а тепер – більше 3 тисяч за добу.

Також Ляшко відзначив динаміку зростання у Румунії (+1200), Польщі (+657) й Молдові (+390).

Кількість хворих та смертність від коронавірусу у світі зростає: США – 165 тисяч летальних випадків, Бразилія – 92 тисячі, Великобританія – 46 тисяч, Мексика – 46 тисяч, Італія – 35 тисяч летальних випадків. І це країни, в яких було запроваджено карантин різного ступеня жорсткості.

Тому, наголосив Ляшко, запровадження тотального карантину у березні було правильним, а подальші зміни у підходах та адаптивний карантин дозволяють гнучкіше реагувати на ситуацію.

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