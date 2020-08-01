В одеському та миколаївському ізоляторах відкрили платні камери
Субота, 1 серпня 2020, 20:54
В одеському та миколаївському слідчих ізоляторах почали працювати платні камери.
Джерело: Міністерство юстиції України у Facebook
Деталі: У Державній установі "Одеський слідчий ізолятор" почали працювати дві платних камери: одна на двох осіб, інша - на трьох.
1 доба перебування у платній камері СІЗО Одеси коштує 985 грн з однієї особи, тиждень – 3502 грн, а місяць – 4093 грн.
У відомстві зазначили, що 1 серпня також запрацювала одна платна камера на дві особи у Миколаївському слідчому ізоляторі. Її вартість 452 грн з особи на добу, 1540 грн за тиждень та 3666 грн за місяць.
Нагадаємо: раніше міністр юстиції Денис Малюська презентував послугу придбання подарункових сертифікатів на проживання у камерах з покращеними умовами.
Українська правда