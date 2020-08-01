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Головний розвідник розповів про зв’язок спецслужб Росії з УПЦ МП

Субота, 1 серпня 2020, 21:59

Українська розвідка звернула увагу на загрозу формування парамілітарних угруповань під крилом Російської православної церкви в Україні, також відомої як Українська православна церква Московського патріархату.

Джерело: стаття голови Служби зовнішньої розвідки Валерія Кондратюка у ZN.ua

Деталі: Йдеться про активізацію діяльності проросійських "козачих" організацій, які намагаються на місцевому рівні дублювати функції поліції з охорони громадського порядку. Такі випадки фіксувалися, зокрема у Київській, Вінницькій та Запорізькій областях.

Голова СЗР констатує, що Кремль активно використовує російське православ'я в Україні для досягнення власних цілей.

Пряма мова: "Одна з форм кремлівського тиску на нашу державу — просування ідеї "русской православной церкви". Російські спецслужби, маючи важелі тиску на релігійну сферу, використовують РПЦ одночасно і як "жорстку" (інспірація протестних акцій, що можуть легко перерости в показові зіткнення з правоохоронцями або провокаторами), і як "м’яку" силу (вплив на уми вірян).

На цьому напрямі Росія використовує всі наявні технології для протидії процесові становлення Православної Церкви України, маніпулюючи почуттями українських віруючих і намагаючись усіляко зберегти свій вплив на них".

Нагадаємо: Валерій Кондратюк також заявляє, що Росія несе для України військові, економічні й політичні загрози, намагається внести розбрат в українське суспільство за допомогою спецоперацій.

Теми: церкваРосіяУкраїна


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