Байден обрав кандидата на посаду віцепрезидента
Середа, 12 серпня 2020, 00:25
Кандидат на посаду президента США від Демократичної партії Джо Байден нарешті визначився із своїм кандидатом на пост віцепрезидента. Нею стала сенаторка Каміла Харріс.
Джерело: The Guardian
Деталі: Сенатарці 55 років і це перша чорношкіра жінка, яка буде змагатись за посаду віцепрезидента США.
До того як стати сенатором, Харріс працювала генеральним прокурором Каліфорнії.
"Для мене велика честь оголосити, що я обрав Камілу Харріс – безстрашного борця за права простих людей і одну із найкращих держслужбовців нашої країни – у якості кандидата на посаду віцепрезидента", – написав Байден у twitter.
Очікується, що у час актуальності руху за права афроамериканців, Харріс приверне на сторону Байдена їх голоси.
Нагадаємо:
- Повідомлялось, що на посаду віцепрезидента Джо Байден розглядав кандидатуру Мішель Обами, колишньої першої леді США.
Українська правда