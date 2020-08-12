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Байден обрав кандидата на посаду віцепрезидента

Середа, 12 серпня 2020, 00:25
Фото: The Guardian

Кандидат на посаду президента США від Демократичної партії Джо Байден нарешті визначився із своїм кандидатом на пост віцепрезидента. Нею стала сенаторка Каміла Харріс. 

Джерело: The Guardian

Деталі: Сенатарці 55 років і це перша чорношкіра жінка, яка буде змагатись за посаду віцепрезидента США. 

До того як стати сенатором, Харріс працювала генеральним прокурором Каліфорнії. 

"Для мене велика честь оголосити, що я обрав Камілу Харріс – безстрашного борця за права простих людей і одну із найкращих держслужбовців нашої країни – у якості кандидата на посаду віцепрезидента", – написав Байден у twitter.

Очікується, що у час актуальності руху за права афроамериканців, Харріс приверне на сторону Байдена їх голоси.

Нагадаємо:

  • Повідомлялось, що на посаду віцепрезидента Джо Байден розглядав кандидатуру Мішель Обами, колишньої першої леді США. 

Українська правда


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