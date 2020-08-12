За минулу добу на водоймах потонули 10 людей
Середа, 12 серпня 2020, 11:08
Станом на 12 серпня з початку місяця на водоймах в Україні загинуло 77 осіб, з них 10 за минулу добу.
Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій
Дослівно: "Упродовж минулої доби на водоймах України загинуло 10 людей.
За оперативними даними, станом на 12 серпня, на водних об’єктах України від початку місяця загинуло 77 осіб, з них — 3 дітей. Вдалося врятувати 34 людини, у тому числі 4 дитини".
Деталі: Рятувальники закликають не нехтувати правилами безпеки під час відпочинку.
Зокрема, під час відпочинку біля водойм заборонено:
- купатися в місцях, які не визначені місцевими органами влади та не обладнані для купання людей;
- стрибати у воду з човнів, катерів, споруджень не призначених для цього;
- купатися наодинці;
- плавати на плавзасобах біля пляжів та інших місць, які не відведені для купання;
- вживати спиртні напої до та під час купання;
- підпливати близько до плавзасобів, які йдуть неподалік від місць купання;
- допускати у воді небезпечні ігри, які пов’язані з обмеженням руху рук і ніг;
- подавати помилкові сигнали небезпеки, жартувати, пустувати;
- дітям, які не вміють плавати, заходити глибше, ніж до пояса;
- купання дітей без супроводу дорослих.
Відзначається, що у більшості випадків люди гинуть на воді через власну необережність.
Українська правда