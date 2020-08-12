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За минулу добу на водоймах потонули 10 людей

Середа, 12 серпня 2020, 11:08

Станом на 12 серпня з початку місяця на водоймах в Україні загинуло 77 осіб, з них 10 за минулу добу.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій

Дослівно: "Упродовж минулої доби на водоймах України загинуло 10 людей.

За оперативними даними, станом на 12 серпня, на водних об’єктах України від початку місяця загинуло 77 осіб, з них — 3 дітей. Вдалося врятувати 34 людини, у тому числі 4 дитини".

Деталі: Рятувальники закликають не нехтувати правилами безпеки під час відпочинку.

Зокрема, під час відпочинку біля водойм заборонено:

  • купатися в місцях, які не визначені місцевими органами влади та не обладнані для купання людей;
  • стрибати у воду з човнів, катерів, споруджень не призначених для цього;
  • купатися наодинці;
  • плавати на плавзасобах біля пляжів та інших місць, які не відведені для купання;
  • вживати спиртні напої до та під час купання;
  • підпливати близько до плавзасобів, які йдуть неподалік від місць купання;
  • допускати у воді небезпечні ігри, які пов’язані з обмеженням руху рук і ніг;
  • подавати помилкові сигнали небезпеки, жартувати, пустувати;
  • дітям, які не вміють плавати, заходити глибше, ніж до пояса;
  • купання дітей без супроводу дорослих.

Відзначається, що у більшості випадків люди гинуть на воді через власну необережність.

Українська правда
Теми: ДСНСвода


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