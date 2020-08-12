Іспанія розгортає польову лікарню на півночі через спалах коронавірусу

Армія Іспанії розгортає польовий госпіталь в північному місті Сарагосі, яке намагається зупинити новий спалах випадків захворювання на коронавірус.

Про це пише агентство Associated Press, повідомляє "Європейська правда".

Регіон Арагон, де розташоване місто Сарагоса, став епіцентром коронавірусу в Іспанії за останні сім днів з 242 госпіталізаціями і 32 смертями від COVID-19.

Армія відповіла на прохання влади Арагону і створює польовий госпіталь на стоянці одного з госпіталів у Сарагосі. В армії кажуть, що за необхідності він повинен бути готовий до п'ятниці.

Регіональні органи охорони здоров'я заявляють, що польовий госпіталь є запобіжним засобом на випадок, якщо лікарні не зможуть впоратися з напливом хворих. Така ситуація була в багатьох частинах Іспанії в березні та квітні, коли пандемія набирала обертів.

Під час першої хвилі коронавірусу іспанська армія розгорнула кілька польових госпіталів в країні.

Як повідомлялося, в Іспанії число випадків COVID-19 у липні зросло вчетверо, але смертність залишається низькою.