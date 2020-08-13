Євросоюз може ввести санкції проти Білорусі вже в кінці серпня - Reuters

Європейський Союз, швидше за все, запровадить нові санкції щодо Білорусі в кінці цього місяця.

Про це пише агентство Reuters з посиланням на заяви неназваних дипломатів та європейських посадовців, повідомляє "Європейська правда".

У п’ятницю 14 серпня міністри закордонних справ ЄС проведуть екстрені переговори щодо Білорусі. Німеччина, Литва, Латвія і Швеція публічно висловилися на користь санкцій, цей курс підтримала і Австрія.

За даними джерел, Угорщина є головним скептиком щодо рішення про санкції, яке вимагає схвалення всіх 27 країн-членів. Угорщина в четвер закликала ЄС " продовжувати діалог з Білоруссю і уникати її остракізму".

Водночас Будапешт не став блокувати заяву усіх 27 держав членів цього тижня, у якій конкретно згадувалися можливі санкції "проти осіб, відповідальних за насильство, необґрунтовані арешти і фальсифікацію результатів виборів"

"Напрямок руху здається чітким. Скільки людей буде внесено в чорний список, наскільки далеко ми підемо, багато в чому буде залежати від Угорщини", - сказав неназваний дипломат ЄС в Брюсселі.

Як повідомили джерела, в п'ятницю не варто очікувати остаточного рішення щодо санкцій, але таке рішення може бути фіналізоване після чергового обговорення між міністрами закордонних справ ЄС, яке відбудеться в Берліні 27-28 серпня.

Джерела повідомили, що, як і в випадку з санкціями ЄС щодо Росії та осіб, відповідальних за анексію Криму в 2014 році і агресію на сході України, санкції щодо Білорусі будуть введені у вигляді заборони на поїздки і заморожування активів у ЄС.

"Не було ніяких сигналів про те, що якась країна ЄС хоче заблокувати якісь обмежувальні заходи, тому що насильство є кричущим", - сказав чиновник ЄС, знайомий із цим питанням.

"Що нам потрібно оцінити, так це рівень тиску, який був би корисним, а також те, що було б контрпродуктивним і могло б підштовхнути Лукашенко в обійми Росії, якщо він побачить в цьому свою єдину можливість залишитися при владі", - додав співрозмовник.

У вужчому варіанті санкції можуть бути застосовані тільки щодо деяких посадових осіб білоруського ЦВК та органів безпеки. У ширшому варіанті санкції можуть бути накладені і на державних чиновників, таких як міністр внутрішніх справ.

Станом на сьогодні обмежувальні заходи ЄС щодо Білорусі включають ембарго на поставки зброї, а також заборону на експорт устаткування, яке може бути використане для внутрішніх репресій.

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