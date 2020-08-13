Президенти країн Балтії та Польщі висунули вимоги Лукашенку

Президенти Литви, Латвії, Естонії та Польщі у спільній заяві в четвер висунули вимоги білоруському президенту Лукашенку, виконання яких дозволить уникнути міжнародної ізоляції.

Заява розміщена на сайтах президентів чотирьох країн, повідомляє "Європейська правда".

"Ми, президенти Литви, Польщі, Латвії та Естонії як регіональні сусіди Білорусі, члени НАТО і ЄС, хочемо, щоб Білорусь була стабільною, демократичною, незалежною і процвітаючою країною", - сказано у зверненні.

Тому вони закликали Лукашенка виконати три пункти:

- Деескалація ситуації і негайне припинення застосування сили проти білоруського народу;

- Терміново звільнити всіх затриманих учасників протесту, припинити подальше переслідування;

- Негайно розпочати діалог з білоруським народом, організувавши круглий стіл з національного примирення за участю представників уряду та громадянського суспільства.

"Слухайте голос своїх громадян і дозвольте їм говорити вільно… Це стало б відповідним кроком до початку справжнього національного діалогу. Ми твердо віримо, що діалог - це завжди кращий шлях для просування соціального розвитку, обговорення реформ і майбутнього вашої країни", - сказано в заяві.

За словами президентів, якщо білоруська влада виконає ці вимоги, двері для співпраці з міжнародним співтовариством залишаться відкритими.

"Ізоляція - це не шлях до процвітання і розвитку будь-якої нації. Ми готові запропонувати свої посередницькі зусилля для досягнення мирного врегулювання в Білорусі і зміцнення незалежності і суверенітету вашої країни", - зазначається у заяві.

Варто зазначити, що ці вимоги містяться у плані з трьох пунктів для врегулювання ситуації в Білорусі, який напередодні оприлюднив президент Литви Гітанас Науседа.

Європейський Союз зараз готує санкції у зв’язку з подіями в Білорусі й, швидше за все, запровадить їх в кінці серпня, заявляють джерела в ЄС.

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