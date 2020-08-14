До МЗС Німеччини викликали посла Білорусі

На тлі масових протестів, що тривають в Білорусі після президентських виборів, білоруський посол був запрошений в МЗС Німеччини для "термінової розмови".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Послу Денису Сидоренку на зустрічі була роз'яснена позиція уряду ФРН щодо ситуації в Білорусі.

Раніше того ж дня міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас висловився за посилення тиску на білоруську владу.

"Абсолютно ясно, що насильницькі дії і арешти мирних демонстрантів (...) в Європі XXI століття неприпустимі", - заявив він. Він висловив надію на те, що його колеги з країн ЄС в ході зустрічі 14 серпня в Брюсселі займуть єдину позицію.

Президентські вибори, що відбулися в Білорусі 9 серпня, уряд Німеччини не вважає ні чесними, ні вільними. Вони, як заявив офіційний представник канцлера Німеччини Штеффен Зайберт, "не відповідали навіть мінімальним стандартам, мінімальним вимогам, що пред'являються до демократичних виборів".