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На албансько-грецькому кордоні - черга у 20 км після зміни умов в’їзду

Неділя, 16 серпня 2020, 13:49

На кордоні між Албанією та Грецією на вечір у п’ятницю утворилася 20-кілометрова черга через зміну умов в’їзду.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AFP та "Балканський оглядач".

Черга до пункту пропуску Какавія в регіоні Гірокастра станом на вечір п’ятниці розтяглася на близько 20 кілометрів.

 

Ажіотаж спричинило рішення Греції запровадити з 17 серпня обов’язкову 7-денну самоізоляцію та довідку про негативний тест на коронавірус для тих, хто прибуває з Албанії. До цього людей тестували на кордоні.

Це спонукало албанців, які живуть і працюють у Греції і на період відпустки поїхали додому, терміново вирушати назад.

У черзі до кордону застрягли близько 4 тисяч авто із сотнями людей без доступу до їжі, води та елементарних зручностей. КПП на кордоні працюють з 6 ранку до 10 вечора. 

 

Президент Албанії у зв’язку з цим заявив, що стурбований ситуацією на кордоні. На допомогу громадянам були залучені медичні бригади, поліцейські та албанська армія.

В МЗС Албанії повідомили, що у зв’язку з такою ситуацією грецька сторона збільшить кількість тестів, які проводяться на кордоні, з 200 до 300 за годину. 

Зараз на територію Греції можуть в’їхати лише ті, хто має посвідку на проживання, та декілька інших категорій. 

Теми: ГреціяАлбаніякордон


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