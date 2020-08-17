Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Україна викликала посла у Білорусі до Києва на знак протесту

Понеділок, 17 серпня 2020, 16:58
Україна викликала посла у Білорусі до Києва на знак протесту

Міністерство закордонних справ України викликало для консультацій до Києва посла у Білорусі Ігоря Кизима.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві глави МЗС Дмитра Кулеби.

Кулеба нагадав, що минулої п'ятниці офіційний Мінськ передав затриманих бійців ПВК "Вагнера" до Росії, попри наявність усіх правових та моральних підстав передати їх Україні.

"Цей крок підірвав довіру між нашими країнами та завдав важкого удару нашим двостороннім відносинам. Після цього Лукашенко неодноразово і абсолютно безпідставно звинувачував Україну у недружніх кроках проти Білорусі", - сказав Кулеба.

"Якісно нові загрози як для особистої безпеки громадян, так і регіональної в цілому випливають з офіційних повідомлень про можливе активне залучення Росії та ОДКБ до врегулювання ситуації у Білорусі. Сукупність зазначених фактів та дій, а також розвиток подій у Білорусі, суспільство якої висловило вотум недовіри офіційним результатам виборів президента Білорусі, кардинально змінює ситуацію в українсько-білоруських відносинах", - додав він.

З огляду на це, міністр ухвалив рішення викликати посла України в Білорусі Ігоря Кизима на консультації до Києва для оцінки перспектив українсько-білоруських відносин у новій реальності, що склалася, вироблення відповідних рішень з урахуванням усього комплексу факторів.

"Ми вперше в історії вдаємося до такого кроку у відносинах з Білоруссю, і робимо це виключно через неприпустимі дії Мінська", - зазначив міністр.

Як відомо, 15 серпня МЗС оприлюднило заяву про результати виборів у Білорусі, у якій закликало опозицію до компромісів і уникло заяв про невизнання результатів голосування. 

Україна, відповідно до цього документа, знає про незадоволення результатами виборів у Білорусі, але наразі вирішила не надавати власну думку з цього приводу.

"МЗС України констатує, що офіційно оприлюднені результати виборів президента Республіки Білорусь не викликають довіри в білоруському суспільстві", - йдеться у офіційному коментарі зовнішньополітичного відомства.

Реакція МЗС з’явилася після недружніх заяв та дій Александра Лукашенка. У п’ятницю він заявив, що проти Білорусі почалась агресія, організована з-за кордону, в тому числі з держав ЄС і з України, а у суботу повідомив, що хоче "зв'язатися з Путіним" для спільного захисту Білорусі "від агресії". Він також дозволив передати Росії 32 затриманих найманців "Вагнера", включно із тими, що воювали на Донбасі.

Як повідомлялося, 27 держав-членів ЄС заявили про невизнання результатів виборів у Білорусі через численні системні порушення та хвилю насильства, що розпочалася на вулицях Мінська після цього.

Тривала дискусія про те, що до рішення ЄС може приєднатися і Україна. Про можливі міжнародні наслідки такого імовірного кроку читайте у статті "Визнання (не)легітимного Лукашенка: які варіанти лишаються для України"

Читайте також: Ціна мовчання: чому Україна зобов'язана оголосити про невизнання виборів у Білорусі

Теми: БілорусьМЗСдипломатичні відносини
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Білорусь
"Вагнер" у Білорусі: українські прикордонники відстежують рухи російських найманців
Велика колона вагнерівців прибула в Білорусь - "Гаюн"
Міноборони Білорусі заявило, що погодило із вагнерівцями якусь "дорожню карту"
Останні новини
22:54
ЄС підтвердив, що умови переговорів з Україною схвалять після виконання рекомендацій ЄК
22:42
Польське авто біля кордону наїхало на трьох українських водіїв
22:25
Після історичного рішення ЄС щодо України Зеленський поговорив із Європейськими лідерами
21:52
відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба
21:45
ОновленоРосіяни запустили "Шахеди" з півдня – ПС
21:08
Київрада затвердила бюджет столиці на 2024 рік
20:54
Британія заборонила імпорт алмазів із Росії з 1 січня 2024 року
20:30
Фонд енергетичної підтримки України зібрав вже понад 400 мільйонів євро
20:28
фотоНБУ присвятив нову пам’ятну монету українським залізничникам
20:26
ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну
Усі новини...
Реклама: