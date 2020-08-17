Україна викликала посла у Білорусі до Києва на знак протесту

Міністерство закордонних справ України викликало для консультацій до Києва посла у Білорусі Ігоря Кизима.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві глави МЗС Дмитра Кулеби.

Кулеба нагадав, що минулої п'ятниці офіційний Мінськ передав затриманих бійців ПВК "Вагнера" до Росії, попри наявність усіх правових та моральних підстав передати їх Україні.

"Цей крок підірвав довіру між нашими країнами та завдав важкого удару нашим двостороннім відносинам. Після цього Лукашенко неодноразово і абсолютно безпідставно звинувачував Україну у недружніх кроках проти Білорусі", - сказав Кулеба.

"Якісно нові загрози як для особистої безпеки громадян, так і регіональної в цілому випливають з офіційних повідомлень про можливе активне залучення Росії та ОДКБ до врегулювання ситуації у Білорусі. Сукупність зазначених фактів та дій, а також розвиток подій у Білорусі, суспільство якої висловило вотум недовіри офіційним результатам виборів президента Білорусі, кардинально змінює ситуацію в українсько-білоруських відносинах", - додав він.

З огляду на це, міністр ухвалив рішення викликати посла України в Білорусі Ігоря Кизима на консультації до Києва для оцінки перспектив українсько-білоруських відносин у новій реальності, що склалася, вироблення відповідних рішень з урахуванням усього комплексу факторів.

"Ми вперше в історії вдаємося до такого кроку у відносинах з Білоруссю, і робимо це виключно через неприпустимі дії Мінська", - зазначив міністр.

Як відомо, 15 серпня МЗС оприлюднило заяву про результати виборів у Білорусі, у якій закликало опозицію до компромісів і уникло заяв про невизнання результатів голосування.

Україна, відповідно до цього документа, знає про незадоволення результатами виборів у Білорусі, але наразі вирішила не надавати власну думку з цього приводу.

"МЗС України констатує, що офіційно оприлюднені результати виборів президента Республіки Білорусь не викликають довіри в білоруському суспільстві", - йдеться у офіційному коментарі зовнішньополітичного відомства.

Реакція МЗС з’явилася після недружніх заяв та дій Александра Лукашенка. У п’ятницю він заявив, що проти Білорусі почалась агресія, організована з-за кордону, в тому числі з держав ЄС і з України, а у суботу повідомив, що хоче "зв'язатися з Путіним" для спільного захисту Білорусі "від агресії". Він також дозволив передати Росії 32 затриманих найманців "Вагнера", включно із тими, що воювали на Донбасі.

Як повідомлялося, 27 держав-членів ЄС заявили про невизнання результатів виборів у Білорусі через численні системні порушення та хвилю насильства, що розпочалася на вулицях Мінська після цього.

Тривала дискусія про те, що до рішення ЄС може приєднатися і Україна. Про можливі міжнародні наслідки такого імовірного кроку читайте у статті "Визнання (не)легітимного Лукашенка: які варіанти лишаються для України"

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