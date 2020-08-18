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В Азії фіксують новий штам коронавірусу, який може бути ще заразнішим

Вівторок, 18 серпня 2020, 10:38
В Азії фіксують новий штам коронавірусу, який може бути ще заразнішим

Південно-Східна Азія стикається зі штамом нового коронавірусу D614G, який може виявитися набагато заразнішим за SARS CoV 2, хоча поки підтверджень цього припущення немає.

Джерело: Bloomberg

Деталі: Штам коронавірусу, раніше помічений в інших частинах світу і названий D614G, було виявлено в Малайзії і на Філіппінах.

У Малайзії виявлено кластер із 45 випадків: спалах почався з людини, яка повернулася з Індії й порушила свій 14-денний домашній карантин. Її тест на коронавірус по поверненню в Малайзію був негативним. За порушення карантину цю людину засудили до 5 місяців тюремного ув'язнення і штрафу.

На Філіппінах виявили штам серед випадкових зразків COVID-19 у найбільшому місті столичного регіону. Філіппіни, які зіткнулися з найбільшим спалахом у регіоні, вивчають, чи робить мутація вірус більш заразним.

Є припущення, що нова мутація може прискорити поширення коронавірусу.

Заступник міністра охорони здоров'я Філіппін Марія Розаріо Верджайр на віртуальному брифінгу в понеділок повідомила: "Кажуть, що мутація має більш високу ймовірність передачі або заразність, але у нас все ще немає достатньо вагомих доказів, щоб сказати, що це так".

Штам було виявлено у багатьох інших країнах, він став переважним варіантом у Європі й США, при цьому Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що немає жодних доказів того, що цей штам призводить до більш важкого захворювання.

Мутація також була виявлена ​​під час нещодавніх спалахів у Китаї.

За словами голови відділу епідеміології та біостатистики Гонконзького університету Бенджаміна Коулінга, епідеміологічні дані не свідчать про те, що мутація значно більш заразна, ніж інші штами.

За його словами, цей штам "може бути трохи більш заразним", але поки "немає достатніх доказів, щоб оцінити це, але немає ніяких свідоцтв того, що це набагато заразніше".

Коулінг уточнив, що "зараз його ідентифікують частіше, ніж раніше, що говорить про те, що він може мати якусь конкурентну перевагу перед іншими штамами COVID-19".

Однак голова Міністерства охорони здоров'я Малайзії Нур Хішам Абдулла в Facebook написав, що цей штам може зробити вірус у 10 разів заразнішим, але не послався на дослідження.

Він закликав людей бути обережними і вдаватися до більш суворих запобіжних заходів, оскільки цей штам тепер виявлено в Малайзії: "Співпраця людей дуже необхідна, щоб разом ми могли розірвати ланцюг зараження від будь-якої мутації".

Нур Хішам попередив, що штам може означати, що існуючі дослідження вакцин можуть бути неповними чи неефективними проти мутації.

"Українська правда" в Threads

Теми: коронавірусCovid-2019Малайзіясвітздоров'я
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