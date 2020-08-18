Меркель обговорила з Путіним ситуацію в Білорусі

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель у телефонній розмові у вівторок обговорила з президентом РФ Владіміром Путіним ситуацію в Білорусі.

Про це заявив речник німецького уряду Штеффен Зайберт, повідомляє "Європейська правда".

"Канцлерка підкреслила, що білоруський уряд повинен утриматися від застосування насильства проти мирних демонстрантів, негайно звільнити політичних в'язнів та вступити в національний діалог з опозицією та суспільством для подолання кризи", - наводить слова речника сайт німецького уряду.

У пресслужбі Кремля повідомили, що розмова відбулася з ініціативи німецької сторони.

"З російської сторони акцентована неприйнятність будь-яких спроб втручання ззовні у внутрішні справи республіки, що ведуть до подальшої ескалації кризи. Висловлено сподівання на якнайшвидшу нормалізацію ситуації", - заявили в офісі російського президента.

У понеділок уряд Німеччини заперечив, що канцлерка Ангела Меркель проводила телефонну розмову з виконуючим обов’язки президента Александром Лукашенком після виборів 9 серпня.

Зі спростуванням у Берліні виступили після того, як Лукашенко заявляв, що така розмова відбулася.

У понеділок на зустрічі з працівниками Мінського заводу колісних тягачів Лукашенко сказав: "Уже вчора дзвонить Меркель: "Я хочу поговорити". Ці - Науседа (президент Литви), там і інші... ми хочемо поговорити... Не треба мене нахиляти ні з Заходу, ні зі Сходу".

Раніше Лукашенко заявляв, що отримав від президента Росії Владіміра Путіна обіцянку про всебічну допомогу у разі такого запиту від Білорусі.

У Конгресі США засудили пропозицію президента Росії Владіміра Путіна направити російську військову допомогу в Білорусь.