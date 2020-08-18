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У Сирії підірвали автоколону з російськими військовими, загинув генерал

Вівторок, 18 серпня 2020, 19:47

У Сирії на шляху російської автоколони спрацював саморобний вибуховий пристрій, загинув генерал-майор Збройних сил РФ.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Інтерфакс.

У Міноборони РФ підтвердили інформацію про загибель, а також уточнили, що при підриві ще троє російських військовослужбовців отримали поранення.

За інформацією російського Telegram-каналу Mash, інцидент стався при поверненні російської автоколони в 15 км від міста Дейр ез-Зор.

Загиблим був генерал-майор РФ В'ячеслав Гладких, який обіймав посаду заступника командувача 36 загальновійськової армії. У Сирії він перебував у статусі "військового радника".

Разом з ним загинули командувач національної оборони Дейр-ез-Зора Аль-Меядін Мухаммад Тайсар Аз-Захір і четверо його підлеглих.

Відзначимо, що місяць тому в Сирії на фугасі підірвався бронеавтомобіль з російськими солдатами, були поранені троє військовослужбовців.

Теми: СиріяарміяРосія


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