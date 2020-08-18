Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Сирії підірвали автоколону з російськими військовими, загинув генерал

Вівторок, 18 серпня 2020, 19:47

У Сирії на шляху російської автоколони спрацював саморобний вибуховий пристрій, загинув генерал-майор Збройних сил РФ.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Інтерфакс.

У Міноборони РФ підтвердили інформацію про загибель, а також уточнили, що при підриві ще троє російських військовослужбовців отримали поранення.

За інформацією російського Telegram-каналу Mash, інцидент стався при поверненні російської автоколони в 15 км від міста Дейр ез-Зор.

Загиблим був генерал-майор РФ В'ячеслав Гладких, який обіймав посаду заступника командувача 36 загальновійськової армії. У Сирії він перебував у статусі "військового радника".

Разом з ним загинули командувач національної оборони Дейр-ез-Зора Аль-Меядін Мухаммад Тайсар Аз-Захір і четверо його підлеглих.

Відзначимо, що місяць тому в Сирії на фугасі підірвався бронеавтомобіль з російськими солдатами, були поранені троє військовослужбовців.

"Українська правда" у Threads

Теми: СиріяарміяРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Сирія
Рада припинила дію угоди про економічне співробітництво з Сирією
Турецька розвідка ліквідувала лідера ІДІЛ у Сирії – Ердоган
Україна планувала атаки на російські війська у Сирії – ЗМІ
Останні новини
23:12
Аргентина може передати Україні два російських гелікоптери – ЗМІ
22:54
ЄС підтвердив, що умови переговорів з Україною схвалять після виконання рекомендацій ЄК
22:42
Польське авто біля кордону наїхало на трьох українських водіїв
22:25
Після історичного рішення ЄС щодо України Зеленський поговорив із Європейськими лідерами
21:52
відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба
21:45
ОновленоРосіяни запустили "Шахеди" з півдня – ПС
21:08
Київрада затвердила бюджет столиці на 2024 рік
20:54
Британія заборонила імпорт алмазів із Росії з 1 січня 2024 року
20:30
Фонд енергетичної підтримки України зібрав вже понад 400 мільйонів євро
20:28
фотоНБУ присвятив нову пам’ятну монету українським залізничникам
Усі новини...
Реклама: