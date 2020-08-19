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Україна на 18-му місці в світі за кількістю нових випадків COVID-19

Середа, 19 серпня 2020, 05:05

За минулу добу у світі в 160 країнах зареєстрували 252 947 випадків зараження коронавірусом.

Джерело: дані сайту Worldometer

Деталі: Станом на 18 серпня у світі зафіксовано 22,3 мільйона випадків зараження, з них 252 тисячі тільки за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, вже померло 784 258 пацієнтів, з них 6303 за минулу добу.

Успішно перенесли хворобу і вилікувались 15 мільйонів людей.

У п’ятірці світових лідерів з кількості заражень COVID-19 -- США, Бразилія, Індія, Росія та Південна Африка. Україна на 31-му місці цього антирейтингу.

В країнах Європи, де діагностовано 3 223 010 випадків COVID-19. Лідерами антирейтингу є Росія, Іспанія та Великобританія, Україна, де виявлено 94 436 хворих на коронавірус, займає 7 місце.

Нині у світі за тиждень діагностують близько 1,5 мільйона нових випадків COVID-19. Раніше число підтверджених випадків за тиждень коливалося в межах 500-600 тисяч в травні і 700-800 тисяч на початку червня.

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Теми: коронавірус


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