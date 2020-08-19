Спортсмени Білорусі вимагають визнати вибори недійсними
Білоруські спортсмени, серед яких чемпіони світу та олімпійські призери, закликають владу визнати минулі вибори президента недійсними, звільнити затриманих демонстрантів і політв'язнів, покарати силовиків за побиття протестувальників.
Джерело: відкритий лист понад 100 представників спортивної галузі Білорусі, опубліковане на Прессбол
Дослівно: "Ми, що нижче підписалися, будучи людьми, причетними до білоруського спорту, виступаючи в національних першостях і чемпіонатах країни, а також відстоюючи інтереси Республіки Білорусь на міжнародній спортивній арені, категорично засуджуємо численні факти фальсифікації результатів виборів президента Республіки Білорусь, а також прояв грубого насильства з боку силових структур щодо мирно протестуючих громадян.
Ми всі віримо, що серед співробітників правоохоронних органів є гідні люди і справжні професіонали. Проте, очевидно, що ряд співробітників дали, а інші співробітники виконали злочинні накази щодо застосування необґрунтованої, часто непропорційної, сили відносно громадян Республіки Білорусь.
Керуючись Конституцією Республіки Білорусь, законодавством, ми, будучи частиною народу Республіки Білорусь – джерела влади, вимагаємо:
- Визнати вибори президента Республіки Білорусь, що відбулися 9 серпня 2020 року, недійсними через численні факти фальсифікацій і тиску на виборчі комісії. Вимагаємо провести повторні вибори президента Республіки Білорусь у відповідності з усіма міжнародними стандартами, а також відставки чинного складу ЦВК із залученням до передбаченої законодавством відповідальності.
- Звільнити усіх громадян, затриманих під час демонстрацій і непричетних до протиправної діяльності.
- Звільнити і реабілітувати усіх політичних ув'язнених.
- Зупинити протиправну діяльність співробітників правоохоронних органів і провести перевірки законності їхніх дій, починаючи з моменту збору підписів для висунення в кандидати в президенти Республіки Білорусь.
- Виявити і покарати винних у побитті і звірячих знущаннях над громадянами, затриманими під час мирних демонстрацій. Керівники силових структур, відповідальних за насильство, повинні подати у відставку.
- Надати повноцінну медичну, психологічну, правову та матеріальну допомогу всім постраждалим від неправомірних дій представників силових структур.
У разі появи інформації про спроби тиску, погроз звільнення або порушення прав представників спорту, які підписалися під цим листом, всі спортсмени будуть діяти солідарно, аж до можливої відмови від виступу за національну збірну країни або відмови від організації міжнародних і національних спортивних заходів.
Крім того, дані факти негайно будуть спрямовані в МОК, міжнародні спортивні федерації та комітети".