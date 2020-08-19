Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Спортсмени Білорусі вимагають визнати вибори недійсними

Середа, 19 серпня 2020, 11:00

Білоруські спортсмени, серед яких чемпіони світу та олімпійські призери, закликають владу визнати минулі вибори президента недійсними, звільнити затриманих демонстрантів і політв'язнів, покарати силовиків за побиття протестувальників.

Джерело: відкритий лист понад 100 представників спортивної галузі Білорусі, опубліковане на Прессбол

Дослівно: "Ми, що нижче підписалися, будучи людьми, причетними до білоруського спорту, виступаючи в національних першостях і чемпіонатах країни, а також відстоюючи інтереси Республіки Білорусь на міжнародній спортивній арені, категорично засуджуємо численні факти фальсифікації результатів виборів президента Республіки Білорусь, а також прояв грубого насильства з боку силових структур щодо мирно протестуючих громадян.

Ми всі віримо, що серед співробітників правоохоронних органів є гідні люди і справжні професіонали. Проте, очевидно, що ряд співробітників дали, а інші співробітники виконали злочинні накази щодо застосування необґрунтованої, часто непропорційної, сили відносно громадян Республіки Білорусь.

Керуючись Конституцією Республіки Білорусь, законодавством, ми, будучи частиною народу Республіки Білорусь – джерела влади, вимагаємо:

  1. Визнати вибори президента Республіки Білорусь, що відбулися 9 серпня 2020 року, недійсними через численні факти фальсифікацій і тиску на виборчі комісії. Вимагаємо провести повторні вибори президента Республіки Білорусь у відповідності з усіма міжнародними стандартами, а також відставки чинного складу ЦВК із залученням до передбаченої законодавством відповідальності.
  2. Звільнити усіх громадян, затриманих під час демонстрацій і непричетних до протиправної діяльності.
  3. Звільнити і реабілітувати усіх політичних ув'язнених.
  4. Зупинити протиправну діяльність співробітників правоохоронних органів і провести перевірки законності їхніх дій, починаючи з моменту збору підписів для висунення в кандидати в президенти Республіки Білорусь.
  5. Виявити і покарати винних у побитті і звірячих знущаннях над громадянами, затриманими під час мирних демонстрацій. Керівники силових структур, відповідальних за насильство, повинні подати у відставку.
  6. Надати повноцінну медичну, психологічну, правову та матеріальну допомогу всім постраждалим від неправомірних дій представників силових структур.

У разі появи інформації про спроби тиску, погроз звільнення або порушення прав представників спорту, які підписалися під цим листом, всі спортсмени будуть діяти солідарно, аж до можливої ​​відмови від виступу за національну збірну країни або відмови від організації міжнародних і національних спортивних заходів.

Крім того, дані факти негайно будуть спрямовані в МОК, міжнародні спортивні федерації та комітети".

Теми: БілорусьЛукашенковибориакціїспорт
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Білорусь
Влада Білорусі заборонила ходити по лісах на кордоні з Україною
У Білорусі помер відомий художник-політв'язень
У Білорусі заявили, що "вагнерівці" навчатимуть білорусів вести бої
Останні новини
23:12
Аргентина може передати Україні два російських гелікоптери – ЗМІ
22:54
ЄС підтвердив, що умови переговорів з Україною схвалять після виконання рекомендацій ЄК
22:42
Польське авто біля кордону наїхало на трьох українських водіїв
22:25
Після історичного рішення ЄС щодо України Зеленський поговорив із Європейськими лідерами
21:52
відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба
21:45
ОновленоРосіяни запустили "Шахеди" з півдня, тривога шириться по країні – ПС
21:08
Київрада затвердила бюджет столиці на 2024 рік
20:54
Британія заборонила імпорт алмазів із Росії з 1 січня 2024 року
20:30
Фонд енергетичної підтримки України зібрав вже понад 400 мільйонів євро
20:28
фотоНБУ присвятив нову пам’ятну монету українським залізничникам
Усі новини...
Реклама: