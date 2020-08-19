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Спортсмени Білорусі вимагають визнати вибори недійсними

Середа, 19 серпня 2020, 11:00

Білоруські спортсмени, серед яких чемпіони світу та олімпійські призери, закликають владу визнати минулі вибори президента недійсними, звільнити затриманих демонстрантів і політв'язнів, покарати силовиків за побиття протестувальників.

Джерело: відкритий лист понад 100 представників спортивної галузі Білорусі, опубліковане на Прессбол

Дослівно: "Ми, що нижче підписалися, будучи людьми, причетними до білоруського спорту, виступаючи в національних першостях і чемпіонатах країни, а також відстоюючи інтереси Республіки Білорусь на міжнародній спортивній арені, категорично засуджуємо численні факти фальсифікації результатів виборів президента Республіки Білорусь, а також прояв грубого насильства з боку силових структур щодо мирно протестуючих громадян.

Ми всі віримо, що серед співробітників правоохоронних органів є гідні люди і справжні професіонали. Проте, очевидно, що ряд співробітників дали, а інші співробітники виконали злочинні накази щодо застосування необґрунтованої, часто непропорційної, сили відносно громадян Республіки Білорусь.

Керуючись Конституцією Республіки Білорусь, законодавством, ми, будучи частиною народу Республіки Білорусь – джерела влади, вимагаємо:

  1. Визнати вибори президента Республіки Білорусь, що відбулися 9 серпня 2020 року, недійсними через численні факти фальсифікацій і тиску на виборчі комісії. Вимагаємо провести повторні вибори президента Республіки Білорусь у відповідності з усіма міжнародними стандартами, а також відставки чинного складу ЦВК із залученням до передбаченої законодавством відповідальності.
  2. Звільнити усіх громадян, затриманих під час демонстрацій і непричетних до протиправної діяльності.
  3. Звільнити і реабілітувати усіх політичних ув'язнених.
  4. Зупинити протиправну діяльність співробітників правоохоронних органів і провести перевірки законності їхніх дій, починаючи з моменту збору підписів для висунення в кандидати в президенти Республіки Білорусь.
  5. Виявити і покарати винних у побитті і звірячих знущаннях над громадянами, затриманими під час мирних демонстрацій. Керівники силових структур, відповідальних за насильство, повинні подати у відставку.
  6. Надати повноцінну медичну, психологічну, правову та матеріальну допомогу всім постраждалим від неправомірних дій представників силових структур.

У разі появи інформації про спроби тиску, погроз звільнення або порушення прав представників спорту, які підписалися під цим листом, всі спортсмени будуть діяти солідарно, аж до можливої ​​відмови від виступу за національну збірну країни або відмови від організації міжнародних і національних спортивних заходів.

Крім того, дані факти негайно будуть спрямовані в МОК, міжнародні спортивні федерації та комітети".

Теми: БілорусьЛукашенковибориакціїспорт


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