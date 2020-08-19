Канцлер Австрії: Білорусі потрібні нові вибори

Канцлер Австрії Себастіан Курц перед спеціальною відеконференцією ЄС щодо Білорусі закликав до нових виборів у країні і запровадження санкцій проти відповідальних за насильство над демонстрантами.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на австрійське агентство АРА.

"Я радий, що проводиться спеціальний саміт щодо ситуації в Білорусі", - сказав Курц.

"Тому що я вважаю дуже важливим, щоб ЄС чітко відреагував на таку поведінку. На мій погляд, санкції необхідні проти тих, хто несе відповідальність за насильство проти опозиції і демонстрантів", - додав він.

За словами глави австрійського уряду, цілком очевидно, що вибори в Білорусі не були ні вільними, ні справедливими.

"Потрібні нові вибори, вільні і справедливі", - сказав Курц.

Він також підкреслив важливість встановлення діалогу між виконувачем обов’язків президента Білорусі Александром Лукашенком і опозицією.

Міністри також домовилися про підготовку санкційного рішення щодо осіб, відповідальних за придушення масових протестів і фальсифікації виборів.

У середу, 19 серпня, лідери ЄС проведуть екстрену відеоконференцію через події в Білорусі.

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