Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Канцлер Австрії: Білорусі потрібні нові вибори

Середа, 19 серпня 2020, 11:42

Канцлер Австрії Себастіан Курц перед спеціальною відеконференцією ЄС щодо Білорусі закликав до нових виборів у країні і запровадження санкцій проти відповідальних за насильство над демонстрантами.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на австрійське агентство АРА.

"Я радий, що проводиться спеціальний саміт щодо ситуації в Білорусі", - сказав Курц. 

"Тому що я вважаю дуже важливим, щоб ЄС чітко відреагував на таку поведінку. На мій погляд, санкції необхідні проти тих, хто несе відповідальність за насильство проти опозиції і демонстрантів", - додав він. 

За словами глави австрійського уряду, цілком очевидно, що вибори в Білорусі не були ні вільними, ні справедливими. 

"Потрібні нові вибори, вільні і справедливі", - сказав Курц. 

Він також підкреслив важливість встановлення діалогу між виконувачем обов’язків президента Білорусі Александром Лукашенком і опозицією. 

Нагадаємо, минулого тижня за підсумками засідання глав МЗС ЄС шеф європейської дипломатії Жозеп Боррель повідомив, що ЄС відмовився визнавати перемогу Лукашенка на виборах.

Міністри також домовилися про підготовку санкційного рішення щодо осіб, відповідальних за придушення масових протестів і фальсифікації виборів. 

У середу, 19 серпня, лідери ЄС проведуть екстрену відеоконференцію через події в Білорусі.

Читайте більше: "Від визнання до санкцій: як поділився світ у ставленні до "перемоги" Лукашенка"

Теми: БілорусьАвстріявибори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Білорусь
Лукашенко каже, що вивозитиме українських дітей до Білорусі і не боїться криміналу за це
На кордоні Рівненщини і Білорусі збільшили кількість постів і заклали десятки тисяч мін − Наєв
Розвідка Британії: Росія хоче показати, що білоруські сили готуються протистояти НАТО
Останні новини
23:12
Аргентина може передати Україні два російських гелікоптери – ЗМІ
22:54
ЄС підтвердив, що умови переговорів з Україною схвалять після виконання рекомендацій ЄК
22:42
Польське авто біля кордону наїхало на трьох українських водіїв
22:25
Після історичного рішення ЄС щодо України Зеленський поговорив із Європейськими лідерами
21:52
відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба
21:45
ОновленоРосіяни запустили "Шахеди" з півдня, тривога шириться по країні – ПС
21:08
Київрада затвердила бюджет столиці на 2024 рік
20:54
Британія заборонила імпорт алмазів із Росії з 1 січня 2024 року
20:30
Фонд енергетичної підтримки України зібрав вже понад 400 мільйонів євро
20:28
фотоНБУ присвятив нову пам’ятну монету українським залізничникам
Усі новини...
Реклама: