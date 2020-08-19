Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Канцлер Австрії: Білорусі потрібні нові вибори

Середа, 19 серпня 2020, 11:42

Канцлер Австрії Себастіан Курц перед спеціальною відеконференцією ЄС щодо Білорусі закликав до нових виборів у країні і запровадження санкцій проти відповідальних за насильство над демонстрантами.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на австрійське агентство АРА.

"Я радий, що проводиться спеціальний саміт щодо ситуації в Білорусі", - сказав Курц. 

"Тому що я вважаю дуже важливим, щоб ЄС чітко відреагував на таку поведінку. На мій погляд, санкції необхідні проти тих, хто несе відповідальність за насильство проти опозиції і демонстрантів", - додав він. 

За словами глави австрійського уряду, цілком очевидно, що вибори в Білорусі не були ні вільними, ні справедливими. 

"Потрібні нові вибори, вільні і справедливі", - сказав Курц. 

Він також підкреслив важливість встановлення діалогу між виконувачем обов’язків президента Білорусі Александром Лукашенком і опозицією. 

Нагадаємо, минулого тижня за підсумками засідання глав МЗС ЄС шеф європейської дипломатії Жозеп Боррель повідомив, що ЄС відмовився визнавати перемогу Лукашенка на виборах.

Міністри також домовилися про підготовку санкційного рішення щодо осіб, відповідальних за придушення масових протестів і фальсифікації виборів. 

У середу, 19 серпня, лідери ЄС проведуть екстрену відеоконференцію через події в Білорусі.

Читайте більше: "Від визнання до санкцій: як поділився світ у ставленні до "перемоги" Лукашенка"

Теми: БілорусьАвстріявибори


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Степанов повідомив про ще один антирекорд: COVID набирає оберти

Тихановська розповіла, чого Білорусь чекає від ЄС

Антирекорд коронавірусу: в Україні за добу – 1 967 хворих

Байден офіційно став кандидатом у президенти США від демократів

Керівник ГУР: СБУ не причетна до "вагнерівців", а версію про спецоперацію розкручують політики і РФ

До Мінська міг прилетіти директор ФСБ РФ - ЗМІ

Усі новини...
Білорусь
Єрмак прокоментував злив про "спецоперацію" з затримання "вагнерівців" в Україні
У Білорусі затримали жителя України, якого розшукує Росія
Спортсмени Білорусі вимагають визнати вибори недійсними
Останні новини
11:45
ОМОН розігнав мітинг біля Мінського тракторного заводу
11:42
Канцлер Австрії: Білорусі потрібні нові вибори
11:37
Єрмак прокоментував злив про "спецоперацію" з затримання "вагнерівців" в Україні
11:36
фото, відеоУкраїна відправила Лівану гуманітарний вантаж на ₴8,5 мільйона
11:30
Стали відомі нові подробиці ймовірного зараження COVID-19 командувача ВМС
11:14
фото У Білорусі затримали жителя України, якого розшукує Росія
11:13
Курс валют на 19 серпня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
11:00
Спортсмени Білорусі вимагають визнати вибори недійсними
10:59
Зеленський обговорив з головою ЄБРР антикорупційну програму в "Укравтодорі"
10:50
Глава Бундестагу: режиму в Білорусі прийшов кінець
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!