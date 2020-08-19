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У лікарні помер поранений в голову учасник акцій протесту в Білорусі

Середа, 19 серпня 2020, 12:13

У військовому госпіталі Мінська помер 43-річний Геннадій Шутов, який 11 серпня отримав вогнепальне поранення в голову в районі Московської адміністрації Бреста під час протестів.

Про це повідомило видання TUT.by з посиланням на родичів померлого, пише "Європейська правда"

Геннадій Шутов помер в госпіталі у середу 19 серпня о 10:20.

Родичі чоловіка розповідають, що, за словами очевидців, Геннадій Шутов не брав участь у бійках чи конфліктах, а просто йшов. Свідки кажуть, що постріл, який він отримав, був зроблений з даху будівлі.

Родичі дві доби не могли знайти Геннадія Шутова. З'ясувалося, що його доставили спочатку в Брестську обласну лікарню, а потім вертольотом переправили до військового госпіталю в Мінськ. Дочка Людмила розповідала виданню, що у батька вогнепальна травма, "пошкодження мозку важкі і великі, лікарі не дають ніякого прогнозу".

У МВС Білорусі повідомляли, що в Бресті ввечері 11 серпня міліція стріляла в учасників протесту з вогнепальної зброї на ураження. За даними міліції, був поранений. Чи мали вони на увазі Геннадія Шутова, невідомо.

Міліція уточнює, що на ураження стріляли для "захисту життя і здоров'я співробітників від групи агресивно налаштованих громадян з арматурою в руках".

9-11 серпня у швидку і лікарні Бреста звернулися близько 100 осіб з забоями м'яких тканин, травмами рук і ніг, грудної клітки, живота. Госпіталізували 23 людини, деяким з них потрібні були операції.

Геннадій Шутов - третя жертва акцій протесту після президентських виборів у Білорусі, про яку повідомили ЗМІ.

Між тим 17 серпня правозахисники заявили, що щонайменше п’ятеро людей загинули під час протестів у Білорусі. Близько 70 осіб, які перестали виходити на зв’язок з рідними у дні масових протестів в Білорусі, вважаються зниклими.

Теми: Білорусьжертвимітинги
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