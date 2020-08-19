Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

У лікарні помер поранений в голову учасник акцій протесту в Білорусі

Середа, 19 серпня 2020, 12:13

У військовому госпіталі Мінська помер 43-річний Геннадій Шутов, який 11 серпня отримав вогнепальне поранення в голову в районі Московської адміністрації Бреста під час протестів.

Про це повідомило видання TUT.by з посиланням на родичів померлого, пише "Європейська правда"

Геннадій Шутов помер в госпіталі у середу 19 серпня о 10:20.

Родичі чоловіка розповідають, що, за словами очевидців, Геннадій Шутов не брав участь у бійках чи конфліктах, а просто йшов. Свідки кажуть, що постріл, який він отримав, був зроблений з даху будівлі.

Родичі дві доби не могли знайти Геннадія Шутова. З'ясувалося, що його доставили спочатку в Брестську обласну лікарню, а потім вертольотом переправили до військового госпіталю в Мінськ. Дочка Людмила розповідала виданню, що у батька вогнепальна травма, "пошкодження мозку важкі і великі, лікарі не дають ніякого прогнозу".

У МВС Білорусі повідомляли, що в Бресті ввечері 11 серпня міліція стріляла в учасників протесту з вогнепальної зброї на ураження. За даними міліції, був поранений. Чи мали вони на увазі Геннадія Шутова, невідомо.

Міліція уточнює, що на ураження стріляли для "захисту життя і здоров'я співробітників від групи агресивно налаштованих громадян з арматурою в руках".

9-11 серпня у швидку і лікарні Бреста звернулися близько 100 осіб з забоями м'яких тканин, травмами рук і ніг, грудної клітки, живота. Госпіталізували 23 людини, деяким з них потрібні були операції.

Геннадій Шутов - третя жертва акцій протесту після президентських виборів у Білорусі, про яку повідомили ЗМІ.

Між тим 17 серпня правозахисники заявили, що щонайменше п’ятеро людей загинули під час протестів у Білорусі. Близько 70 осіб, які перестали виходити на зв’язок з рідними у дні масових протестів в Білорусі, вважаються зниклими.

Теми: Білорусьжертвимітинги


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Єрмак прокоментував злив про "спецоперацію" з затримання "вагнерівців" в Україні

Степанов повідомив про ще один антирекорд: COVID набирає оберти

Тихановська розповіла, чого Білорусь чекає від ЄС

Антирекорд коронавірусу: в Україні за добу – 1 967 хворих

Байден офіційно став кандидатом у президенти США від демократів

Керівник ГУР: СБУ не причетна до "вагнерівців", а версію про спецоперацію розкручують політики і РФ

Усі новини...
Білорусь
ОМОН розігнав мітинг біля Мінського тракторного заводу
Канцлер Австрії: Білорусі потрібні нові вибори
Єрмак прокоментував злив про "спецоперацію" з затримання "вагнерівців" в Україні
Останні новини
12:26
СБУ прокоментувала "вагнерівську спецоперацію": "Фантастичний сценарій"
12:19
У Буславець відповіли на звинувачення у підробці постанови уряду щодо "Енергоатому"
12:17
фото Білорусь не пустила в країну 17 іноземних журналістів: їхали як туристи
12:15
Через ріст госпіталізації з COVID-19 в 6 регіонах України розгортають додаткові лікарні
12:13
У лікарні помер поранений в голову учасник акцій протесту в Білорусі
11:53
відео Наказали розстрілювати усіх, хто тікатиме додому – затриманий снайпер "ЛНР"
11:45
фотоОМОН розігнав мітинг біля Мінського тракторного заводу
11:42
Канцлер Австрії: Білорусі потрібні нові вибори
11:37
Єрмак прокоментував злив про "спецоперацію" з затримання "вагнерівців" в Україні
11:36
фото, відеоУкраїна відправила Лівану гуманітарний вантаж на ₴8,5 мільйона
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!