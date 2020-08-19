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Норвегія висилає російського дипломата через шпигунський скандал

Середа, 19 серпня 2020, 14:36

МЗС Норвегії вирішило вислати з країни російського дипломата, який проводив зустрічі з затриманим раніше шпигуном.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телерадіокомпанію NRK.

Міністерство закордонних справ вирішило не оприлюднювати прізвище дипломата, якого депортують, але заявило, що він працював у торговій секції посольства Росії.

Начальник відділу комунікацій міністерства закордонних справ Труде Маасайде розповіла, що російського посла в Норвегії викликали до міністерства закордонних справ та повідомили, що дипломат відтепер є персоною нон грата..

"Це тому, що він виконував дії, несумісні з його роллю та статусом дипломата", - каже Маасайде.

Посольство було повідомлено про депортацію у вівторок вдень. Відтоді дипломат мав 72 години, щоб покинути країну.

МЗС Норвегії прийняло таке рішення після того, як затриманий раніше Харшарн Сінгх Татгар заявив на допиті, що передав інформацію та отримав гроші від російського дипломата.

Татгар був заарештований у суботу під час зустрічі з російським дипломатом у піцерії в Осло.

У понеділок підозрюваного лишили під вартою на чотири тижні. Йому інкримінують порушення розділу 123 та 124 Кримінального кодексу, які стосуються розкриття державної таємниці та розкриття державної таємниці в особливо великих розмірах.

Теми: НорвегіяРосіяскандалшпигунство
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