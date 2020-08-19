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Президент Європарламенту закликав ЄС невідкладно ввести санкції щодо Білорусі

Середа, 19 серпня 2020, 15:19

Президент Європейського парламенту Давид Сассолі виступає за невідкладне введення санкцій щодо білоруських чиновників, причетних до силового придушення протестів.

Про це Сассолі сказав у своєму виступі під час позачергової відеоконференції лідерів ЄС у зв'язку з подіями в Білорусі, повідомляє "Європейська правда".

"Санкції - важливий інструмент, доступний Європейському Союзу, і парламент закликає Раду без зволікання використати їх для перевірки і покарання серйозних порушень прав людини, які мали місце. Ці санкції можуть включати заморожування активів тих, хто зловживає своєю владою і порушує основні свободи", - сказала Сассолі.

"Ми глибоко стурбовані порушеннями прав людини і вважаємо, що єдиний життєздатний шлях вперед - це діалог за участю всіх національних і міжнародних зацікавлених сторін для забезпечення мирного вирішення", - додав він.

За даними ЗМІ, очікується, що лідери ЄС сьогодні не ухвалюватимуть рішення про санкції, але закличуть до діалогу, поваги до суверенітету країни, звільнення арештованих і підтримки мирних демонстрантів.

У Єврокомісії у вівторок повідомили, що робота над підготовкою санкційних списків щодо Білорусі розпочалася, але ще не завершена

Президент Європейської ради Шарль Мішель, який ініціював позачерговий саміт, у вівторок обговорив ситуацію в Білорусі із президентом Російської Федерації Владіміром Путіним.

Прем’єр-міністр Литви Саулюс Скверняліс раніше заявив, що домовлятиметься про санкції із сусідніми країнами, якщо таке рішення не буде ухвалено на рівні ЄС.

Своє звернення до лідерів ЄС напередодні їхньої екстреної зустрічі записала білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська.

Теми: ЄСБілорусьЄвропарламент


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