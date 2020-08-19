Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Президент Європарламенту закликав ЄС невідкладно ввести санкції щодо Білорусі

Середа, 19 серпня 2020, 15:19

Президент Європейського парламенту Давид Сассолі виступає за невідкладне введення санкцій щодо білоруських чиновників, причетних до силового придушення протестів.

Про це Сассолі сказав у своєму виступі під час позачергової відеоконференції лідерів ЄС у зв'язку з подіями в Білорусі, повідомляє "Європейська правда".

"Санкції - важливий інструмент, доступний Європейському Союзу, і парламент закликає Раду без зволікання використати їх для перевірки і покарання серйозних порушень прав людини, які мали місце. Ці санкції можуть включати заморожування активів тих, хто зловживає своєю владою і порушує основні свободи", - сказала Сассолі.

"Ми глибоко стурбовані порушеннями прав людини і вважаємо, що єдиний життєздатний шлях вперед - це діалог за участю всіх національних і міжнародних зацікавлених сторін для забезпечення мирного вирішення", - додав він.

За даними ЗМІ, очікується, що лідери ЄС сьогодні не ухвалюватимуть рішення про санкції, але закличуть до діалогу, поваги до суверенітету країни, звільнення арештованих і підтримки мирних демонстрантів.

У Єврокомісії у вівторок повідомили, що робота над підготовкою санкційних списків щодо Білорусі розпочалася, але ще не завершена

Президент Європейської ради Шарль Мішель, який ініціював позачерговий саміт, у вівторок обговорив ситуацію в Білорусі із президентом Російської Федерації Владіміром Путіним.

Прем’єр-міністр Литви Саулюс Скверняліс раніше заявив, що домовлятиметься про санкції із сусідніми країнами, якщо таке рішення не буде ухвалено на рівні ЄС.

Своє звернення до лідерів ЄС напередодні їхньої екстреної зустрічі записала білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська.

"Українська правда" в Threads

Теми: ЄСБілорусьЄвропарламент
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
ЄС
Чехія хоче розпочати переговори про вступ України в ЄС до кінця 2023 року – президент
Українське "чорне" зерно на мільйони євро експортують до ЄС сумнівні компанії – OCCRP
Латиноамериканські країни не захотіли бачити Зеленського на саміті з ЄС – ЗМІ
Останні новини
23:12
Аргентина може передати Україні два російських гелікоптери – ЗМІ
22:54
ЄС підтвердив, що умови переговорів з Україною схвалять після виконання рекомендацій ЄК
22:42
Польське авто біля кордону наїхало на трьох українських водіїв
22:25
Після історичного рішення ЄС щодо України Зеленський поговорив із Європейськими лідерами
21:52
відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба
21:45
ОновленоРосіяни запустили "Шахеди" з півдня, тривога шириться по країні – ПС
21:08
Київрада затвердила бюджет столиці на 2024 рік
20:54
Британія заборонила імпорт алмазів із Росії з 1 січня 2024 року
20:30
Фонд енергетичної підтримки України зібрав вже понад 400 мільйонів євро
20:28
фотоНБУ присвятив нову пам’ятну монету українським залізничникам
Усі новини...
Реклама: