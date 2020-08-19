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Меркель: Лукашенко відмовився говорити зі мною

Середа, 19 серпня 2020, 18:49

Канцлер Німеччини Ангела Меркель не бачить жодної ролі в якості посередника для врегулювання ситуації в Білорусі, оскільки виконуючий обов’язки президента Білорусі Александр Лукашенко відмовився від усіх запитів на телефонний дзвінок.

Про це Меркель заявила після відеоконференції лідерів ЄС, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

Меркель сказала, що ЄС підтримає білоруське громадянське суспільство, але важливо, щоб опозиція сама вирішила, чого хоче.

Вона сказала, що попередила президента РФ Владіміра Путіна, що російська військова інтервенція "ускладнить" ситуацію.

"Я не бачу ролі для себе як посередника з того моменту, коли Лукашенко відмовився говорити зі мною, про що я шкодую. З нашої сторони ми зробимо все, щоб підштовхнути національний діалог", - сказала вона.

Нагадаємо, лідери країн ЄС домовилися запровадити санкції проти осіб, причетних до насильства та репресій і фальсифікації виборів у Білорусі.

Також вони заявили, що не визнають результатів виборів президента Білорусі, які відбулися 9 серпня.

Читайте більше: "Від визнання до санкцій: як поділився світ у ставленні до "перемоги" Лукашенка"

Теми: БілорусьМеркель


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