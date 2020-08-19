Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Угорщина з вересня планує посилити правила в'їзду через коронавірус

Середа, 19 серпня 2020, 23:36

Уряд Угорщини з вересня готується посилити правила в'їзду в країну через зростання числа коронавірусних інфекцій в Європі.

Про це заявив міністр, відповідальний за Офіс прем'єра, Гергель Гуляш, повідомляє "Європейська правда" з посиланням сайт угорського уряду.

Уряд ще опрацьовує деталі свого рішення і остаточно його представлять наступного тижня.

Але угорців заздалегідь попереджають про те, що з 1 вересня не слід планувати відпочинок за кордоном, особливо в південних країнах.

Гуляш заявив, що епідеміологічна ситуація погіршується в більшості європейських країн, і ці тенденції впливають на угорські показники із затримкою на кілька тижнів, тому не йдеться про скасування обмежень на поїздки.

Згідно з діючими правилами, ті, хто повертається в Угорщину з країн з високим рівнем інфікування, повинні проходити 14-денний карантин, якщо тільки вони не здадуть два негативних тести на коронавірус.

Станом на середу в Угорщині зареєстровано 5002 випадки коронавірусу, 609 осіб померли.

Теми: Угорщинакоронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Новини 19 серпня: Лукашенко проти Заходу, Борис Патон

Справа "вагнерівців": ексначальник ГУР каже про домисли, журналіст наполягає на держзраді

Помер Борис Патон

відео Лукашенко дав 7 завдань силовикам, щоб "повернути спокійну країну"

ЄС не визнав результати виборів президента Білорусі

Лукашенко пригрозив ЄС і Україні за "розпалювання заворушень"

Усі новини...
Угорщина
Угорщина підписала зі США найбільшу в історії угоду щодо купівлі озброєння
В Угорщині перекинувся автобус: 1 загиблий, 34 постраждалих
Орбан приїде в Україну, "коли дозволять умови" - посол
Останні новини
23:36
Угорщина з вересня планує посилити правила в'їзду через коронавірус
23:04
Литва закрила в'їзд для Лукашенка
22:53
В Іспанії найбільша кількість випадків коронавірусу після скасування карантину
22:31
Садовий передумав і вчетверте висуватиметься в мери Львова
22:02
Економічні новини 19 серпня: митниця, урожай зернових, Зеленський і "Укртрансбезпека"
21:46
У помешканні французького міністра провели обшук через звинувачення у корупції
21:35
фотоНезаконний ремонт на Подолі: в Києві на хабарі погоріли чиновники
21:21
Кабмін пропонує звільнити від ПДВ окремі проєкти з Польщею
21:00
Новини 19 серпня: Лукашенко проти Заходу, Борис Патон
20:59
фото11 день протестів у Білорусі: опозиція обрала президію, тисячі людей знову на мітингу
Усі новини...