Microsoft передумала купувати TikTok – ЗМІ

Американська компанія Microsoft призупинила перемовини щодо покупки китайської соціальної мережі TikTok. На це вплинули слова президента США Дональда Трампа, який заявив про можливість заборони соцмережі.

Джерело: The Wall Street Journal

Деталі: TikTok розроблений та належить китайській компанії ByteDance.

За інформацією видання, перемовини можуть відновитись у випадку, якщо адміністрація Трампа пояснить свою позицію щодо соцмережі.

Що передувало: Ввечері 31 липня видання New York Times повідомило, що американський технологічний гігант Microsoft веде переговори про придбання TikTok.

Цього ж дня президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація розглядає можливість заборони китайської соцмережі TikTok. Зазначається, що китайська компанія становить загрозу національній безпеці США

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