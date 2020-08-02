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Microsoft передумала купувати TikTok – ЗМІ

Неділя, 2 серпня 2020, 03:02
Microsoft передумала купувати TikTok – ЗМІ

Американська компанія Microsoft призупинила перемовини щодо покупки китайської соціальної мережі TikTok. На це вплинули слова президента США Дональда Трампа, який заявив про можливість заборони соцмережі.

Джерело: The Wall Street Journal

Деталі: TikTok розроблений та належить китайській компанії ByteDance.

За інформацією видання, перемовини можуть відновитись у випадку, якщо адміністрація Трампа пояснить свою позицію щодо соцмережі. 

Що передувало: Ввечері 31 липня видання New York Times повідомило, що американський технологічний гігант Microsoft веде переговори про придбання TikTok.

Цього ж дня президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація розглядає можливість заборони китайської соцмережі TikTok. Зазначається, що китайська компанія становить загрозу національній безпеці США

Представники власника додатку наполягають, що не надають даних користувачів офіційному Пекіну.

Українська правда

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Теми: соцмережіСШАКитай
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