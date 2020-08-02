Коронавірус стрімко поширюється: вже 18 млн випадків захворювання

1 серпня кількість випадків захворювання на коронавірус досягла 18 мільйонів.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Серед 18 мільйонів випадків, 688 тисяч – летальні. Також 11 мільйонів 325 тисяч хворих вилікувались.

1 серпня у світі зафіксували 246,5 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус.

Найбільше нових хворих в США – 58,4 тисяч. В Індії зареєстрували 54,8 тисяч нових випадків, в Бразилії – 42,5 тисяч, у Колумбії та Південній Африці – більше 10 тисяч, у Мексиці – 8,4 тисяч, у Росії – 5,4 тисяч.

Цього дня від ускладнень хвороби померли 5386 осіб. Лідерами за числом смертей залишаються США та Бразилія.

Що передувало: 29 липня повідомлялось про 17 мільйонів випадків захворювання.

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