Коронавірус стрімко поширюється: вже 18 млн випадків захворювання
1 серпня кількість випадків захворювання на коронавірус досягла 18 мільйонів.
Джерело: дані сайту Worldometers
Деталі: Серед 18 мільйонів випадків, 688 тисяч – летальні. Також 11 мільйонів 325 тисяч хворих вилікувались.
1 серпня у світі зафіксували 246,5 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус.
Найбільше нових хворих в США – 58,4 тисяч. В Індії зареєстрували 54,8 тисяч нових випадків, в Бразилії – 42,5 тисяч, у Колумбії та Південній Африці – більше 10 тисяч, у Мексиці – 8,4 тисяч, у Росії – 5,4 тисяч.
Цього дня від ускладнень хвороби померли 5386 осіб. Лідерами за числом смертей залишаються США та Бразилія.
Що передувало: 29 липня повідомлялось про 17 мільйонів випадків захворювання.
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